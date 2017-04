Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã lập hàng rào "sống" phân làn khách thập phương về tham dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017, tránh tình trạng ùn tắc, chén lấn, xô đẩy như những năm trước.

Sáng 6.4 (tức ngày 10.3 âm lịch) hàng vạn du khách đã về khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Tham dự lễ dâng hương có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Lương Cường; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo 4 tỉnh, thành góp giỗ năm Đinh Dậu 2017 là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện dâng hương tại Lăng Vua Hùng.

Ngay khi lễ dâng hương của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thực hiện xong, lối lên khu vực Đền Hùng đã được mở phục vụ đồng bào.

Năm nay, người dân được dâng lễ giỗ tổ Hùng Vương sớm hơn 1 tiếng so với năm trước.

Ban tổ chức Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương đã phân các luồng không gian khác nhau bằng các lực lượng công an nhằm khắc phục tình trạng chen lấn, xô đẩy và "vỡ trận" như một số năm trước đây.

"Tôi đã đến Đền Hùng từ lúc 4h sáng để xếp hàng vào dâng hương, năm nay những hiện tượng chén lấn, xô đẩy, vượt rào đã gần như không còn" - Bà Hoa (62 tuổi, Thái Bình) chia sẻ.

Được biết Ban tổ chức đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Năm nay, tỉnh còn tăng cường thêm 20 camera an ninh khắp Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các điểm quan trọng trên địa bàn TP. Việt Trì đảm bảo an ninh dịp lễ.

Bà Đặng Thị Chung người dân tộc Giao ở Tuyên Quang đã vượt đường xe cùng người thân về Đất Tổ dâng hương các Vua Hùng.

Ước tính, ngay trong buổi sáng nay đã có hàng triệu lượt du khách tới tham dự lễ hội Đền Hùng.