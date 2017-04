Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) phân tích hành vi của đối tượng vờ hỏi mua rồi cướp vàng bỏ chạy vừa xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Liên quan đến vụ “Vờ hỏi mua rồi cướp vàng bỏ chạy” xảy ra tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế), chiều nay (28.2), đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng Công an thị xã Hương Thủy đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc.

Hình ảnh nam thanh niên đến tiệm vàng Thuận Thảo vờ hỏi mua rồi giật vàng bỏ chạy được camera an ninh ghi lại.

Đại tá Kỳ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Thủy đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai và trích xuất camera an ninh tại tiệm vàng Thuận Thảo (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài) để điều tra làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, số vàng của tiệm bị chiếm đoạt là 2 chiếc nhẫn có trọng lượng là 1 lượng vàng SJC, trị giá khoảng 36,5 triệu đồng.

Theo đại tá Kỳ, qua điều tra, phân tích, cơ quan công an nhận định đây chỉ là vụ án “cướp giật tài sản” chứ không phải cướp táo tợn như một số báo mạng đã thông tin. “Nếu là cướp thì đối tượng phải sử dụng hung khí, vũ lực. Ở đây đối tượng cũng không hề xô ngã chủ tiệm vàng trước khi bỏ chạy như thông tin trên mạng”- đại tá Kỳ khẳng định.

Tiệm vàng Thuận Thảo- nơi xảy ra vụ cướp giật vàng. Ảnh H.L.

Bà Lê Thị Cân- chủ tiệm vàng Thuận Thảo cho biết, thời gian gần đây, sau khi nhiều tiệm vàng ở Huế bị cướp giật, chồng bà nhiều lần dặn vợ không bán vàng cho những thanh niên đến mua mà mặt bịt khẩu trang. Hôm xảy ra vụ việc, vì mất cảnh giác nên bà vẫn đưa vàng cho nam thanh niên trên xem mặc dù người này bịt mặt bằng khẩu trang khi vào tiệm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27.4, bà Cân và người con gái đang đứng bán hàng tại tiệm thì có một thanh niên mặc áo khoác, cao khoảng 1,7m, đầu đội mũ bảo hiểm và mặt bịt khẩu trang đến hỏi mua vàng. Bà Cân vừa lấy vàng ra khỏi tủ thì vị khách nhanh chóng giật vàng rồi lên xe máy màu trắng dựng sẵn rồ ga bỏ chạy.