Công an nói về nghi án nữ sinh Hải Phòng uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị "ép" quan hệ

Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, đã báo cáo công an thành phố và đang tiến hành điều tra, làm rõ nghi án nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị "ép" quan hệ.

Đang làm rõ nghi án

Chiều 16/5, Đại úy Nguyễn Duy Khánh, Phó Đội trưởng Đội điều tra hình sự (Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an huyện đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP và tiếp tục điều tra về sự việc một nữ sinh uống thuốc cỏ tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh cùng lời ghi âm.

Cụ thể, ngày 14/3, sau khi tiếp nhận thông tin xã Hữu Bằng báo cáo trường hợp nữ sinh Nguyễn Thị T.A. (18 tuổi, đang học sinh lớp 12A8 trường THPT Kiến Thụy) uống thuốc cỏ tự tử, cán bộ điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã nhanh chóng có mặt tại nhà thu mẫu thuốc...

Đến ngày 16/3, cơ quan công an nhận được nhận được thông tin nữ sinh T.A. đã được người thân đưa về nhà.

Ngay sau đó, phía cơ quan công an đã tiếp nhận lá thư tuyệt mệnh của T.A.viết trước khi chết và ghi âm lời khai của nữ sinh. Phía gia đình cũng có đơn phản ánh về việc T.A. uống thuốc cỏ tự tử liên quan đến việc bị một người tên Th. "ép" vào nhà nghỉ quan hệ.

Thông tin về sự việc được đăng tải trên mạng xã hội.

"Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã triệu tập người có liên quan lên lấy lời khai, xác định xem có dấu hiệu tội phạm không? Có việc ép buộc hay tự nguyện quan hệ và có liên quan đến người khác hay không", Đại úy Khánh thông tin.

Theo Đại úy Khánh, đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, việc xử lý thuộc về trách nhiệm của cơ quan pháp luật nên đang tiếp tục được điều tra làm rõ và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Trước đó, vài ngày qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện về cái chết đau đớn của nữ sinh Nguyễn Thị T.A vì uống thuốc cỏ tự tử.

Nghi vấn được đưa ra cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh vì bị người yêu "gài bẫy" cho người khác hãm hiếp để lấy cớ chia tay.

Tự tử vì bị "ép" quan hệ?

Trước đó, ông Nguyễn Lương Vận (ông nội T.A.) cho biết, cho đến nay, cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

"Gia đình chúng tôi mong muốn sự việc được làm sáng tỏ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của T.A", ông Vận đau xót nói.

Còn theo bà Tân (bà nội của T.A.), sáng 14/3, thấy cháu không đi học bà Tân hỏi thì cháu gái đáp "trường cháu cho nghỉ hai hôm" rồi T.A. về nhà.

Nghĩ cháu về nhà dọn dẹp nên bà Tân không hỏi thêm nữa. Đến 8 giờ sáng cùng ngày bà sang nhà thì thấy cháu ôm bụng vật vã trong nhà tắm nên vội bế cháu vào trong nhà.

"Bế cháu vào giường tôi thấy cháu nôn toàn màu xanh, bố mẹ cháu lúc đó đi làm, quá hoảng hốt tôi hô hàng xóm xung quanh chạy sang thì mọi người nói cháu uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Nhìn dưới gầm giường tôi thấy một lọ thuốc diệt cỏ nên vội báo cho mọi người trong gia đình", bà Tân kể lại.

Ngay sau đó, T.A. được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu nhưng do quá nặng sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, 2 ngày sau T.A không qua khỏi.

Ông Vận kể, vào năm 2016, T.A. có quan hệ tình cảm với nam thanh niên tên Tr. trên địa bàn. Tuy nhiên, sau đó, gia đình không đồng ý vì cháu còn nhỏ, khi đó mới đang học lớp 11.

"Chính tôi gọi Tr. sang nhà nói chuyện và Tr. cũng hứa không qua lại với cháu tôi nhưng đến tháng 9/2016 T.A. có thai và không nói với ai biết mà chỉ chia sẻ trong cuốn nhật ký. Vô tình tôi thấy để ở gần ngăn tủ mở ra xem thì giật mình khi đọc những dòng chữ của cháu mình", ông Vận xót xa.

Ông nội T. A. cho biết thêm, sau khi biết sự việc T.A. có thai, bạn trai của cô đã chủ động cắt đứt quan hệ và gia đình phải đưa đi giải quyết khiến nữ sinh này bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

Sau đó, T.A. lại quen biết với Th. nhưng lại giấu. Đến khi xảy ra sự việc uống thuốc cỏ tự tử, cô bé mới nói ra sự việc bị bạn của người yêu cũ "ép" vào nhà nghỉ quan hệ.

"Cháu tôi lúc đó kể là trước ngày xảy ra sự việc hai ngày được Th. dẫn đi uống nước, xem phim rồi sau đó ép vào nhà nghỉ và dọa.

T.A. sợ nên sau đó vào cùng thì bị Th. ép quan hệ tình dục. Sau khi T.A. nhắn tin kể sự việc thì bị Tr. sỉ nhục, chửi bới", bà Tân chia sẻ.

Theo bà Tân, vì việc này mà T.A. tìm đến cái chết.

