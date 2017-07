Hai nhóm giang hồ mang theo dao, mã tấu chuẩn bị “nghinh chiến” giữatrung tâm Sài Gòn thì bị công an nổ súng trấn áp, tạm giữ được 10 người.

Nhóm giang hồ đang bị công an tạm giữ

Ngày 27.7, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đã ngăn chặn kịp thời hai nhóm giang hồ mang theo hung khí chuẩn bị thanh toán nhau trên đường Calmette (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) vào khuya 26.7.

Theo thông tin từ công an, khoảng 22 giờ ngày 26.7, Công an P.Nguyễn Thái Bình (Q.1) nhận tin báo từ người dân có hai nhóm giang hồ mang theo hung khí chuẩn bị "nghinh chiến" trước số nhà hàng số 92 đường Calmette.

Khi công an và bảo vệ dân phố ra đến nơi thì thấy tại đây có hàng chục thanh niên tay lăm lăm mã tấu đang chuẩn bị giao chiến.

Công an P.Nguyễn Thái Bình nổ 1 phát súng K54 chỉ thiên, hai nhóm bỏ chạy tán loạn. Một nhóm lên xe bỏ chạy về phía Q.4, nhóm còn lại chống trả và chạy vào nhà hàng số 92 đường Calmette cố thủ.

10 phút sau, một người mở cửa nhà hàng số 92 chạy ra và hô hoán thì bị nhóm giang hồ kéo vào trong đánh gây thương tích. Công an đã đưa người này đến bệnh viện.

Ngay sau đó, Công an Q.1 đã cử lực lượng xuống hỗ trợ Công an P.Nguyễn Thái Bình trấn áp nhóm giang hồ. 5 người trong nhà hàng số 92 đã leo tường trốn trên sân thượng nhà 90 bị công an kiểm tra bắt giữ.

Kiểm tra nhà hàng 92 Calmette, công an bắt giữ thêm 5 người, thu giữ nhiều dao, mã tấu tự chế.

Hung khí chuẩn bị giao chiến bị công an thu giữ

Đặc biệt, công an phát hiện nhiều viên nén, chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Theo công an, lời khai ban đầu của 10 người bị bắt là do tranh giành quyền lợi trong việc kinh doanh nhà hàng 92 nên phát sinh mâu thuẫn. Hai nhóm giang hồ đã chuẩn nhiều hung khí để đánh nhau thì bị phát hiện.

Hiện Công an Q.1 đang mở rộng điều tra vụ việc.

Công Nguyên