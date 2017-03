CQĐT Công an TP Hà Nội thông báo, yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng rượu mang nhãn mác Duy Hảo...

CQĐT bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Thị Hảo (SN 1980), trú ở thôn Cự Đà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, cung cấp nhiều loại rượu gây ngộ độc bao gồm: nhãn mác rượu gia truyền – rượu Duy Hảo (rượu nếp ngâm hạ thổ, rượu táo mèo) đóng trong các chai thủy tinh 300 ml - 330 ml, hoặc không có tem nhãn đóng trong chai Lavi 500 ml, can nhựa đối với rượu trắng.

Trong quá trình giao bán rượu, đối tượng Hảo sử dụng xe máy loại Honda cup 82, BKS: 31K-789; đồng thời sử dụng số điện thoại: 01678.741.240 để liên lạc giao dịch với tên gọi là Thảo, Hảo hay Hậu.

Mẫu rượu mang nhãn mác Duy Hảo từng bán cho người tiêu dùng.

CQĐT Công an TP Hà Nội thông báo, yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng rượu mang nhãn mác Duy Hảo có đặc điểm như trên.

Đồng thời, người dân đã mua loại rượu trên, hãy tiêu hủy hoặc mang đến cơ quan công an để giao nộp.

Ai có thông tin về việc mua bán, tàng trữ, sản xuất loại rượu Duy Hảo, đề nghị báo đến Công an nơi gần nhất; hoặc Đội 3 – Phòng Cảnh sát Hình sự, số 7 Thiền Quang. Gặp đồng chí Trung. Số ĐT: 0913251300.

Liên quan đến vụ việc nhóm sinh viên ngộ độc rượu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chiều ngày 11/3, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định số 68, khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội

Đại diện CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Phòng CSHS đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, dẫn đến chết người trên địa bàn TP Hà Nội.

Vào sáng cùng ngày, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với chỉ huy một số phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an quận, huyện; nghe báo cáo tình hình và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, kinh doanh mua bán rượu không rõ nguồn gốc trên toàn địa bàn Thành phố.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ đạo Phòng Tham mưu Công an TP quán triệt yêu cầu của Ban Giám đốc đến Công an các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường kiểm tra, nắm bắt, phát hiện và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với hành vi tàng trữ, mua bán, sản xuất rượu không rõ nguồn gốc.