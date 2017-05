Một clip ghi cảnh một thanh niên bị nhóm người lao vào đánh đấm túi bụi, bên cạnh là một người mặc trang phục công an nhưng không can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Chiều 11/5, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh vụ đánh người gây thương tích diễn ra trên địa bàn phường.

Người mặc sắc phục công an bỏ đi khi xảy ra vụ hành hung (ảnh cắt từ clip).

Vào sáng 11/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người lao vào hành hung và đấm đá túi bụi vào người. Bị đấm đá, thanh niên này ngã quỵ xuống đường. Một lát sau thì có một phụ nữ lao vào cãi cự xô xát với nhóm người tấn công thanh niên trên.

Cũng theo hình ảnh trong clip, lúc xảy ra vụ xô xát này, có một người mặc trang phục lực lượng công an đứng gần đó nhưng không can thiệp mà quay lưng bước đi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào trưa ngày 10/5 tại phường Long Bình Tân và người bị đánh là anh P.T.Dương (ngụ khu phố 3, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Sau vụ ẩu đả, anh Dương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, cổ và bị thương ở mũi.

Theo lãnh đạo Công an phường Long Bình Tân, trưa 10/5, nhà trung úy Phạm Hữu Hoàng (cán bộ Công an phường Long Bình Tân) có đám tang. Lúc này, anh Hoàng cùng một bảo vệ dân phố đi từ trong ngõ ra ngoài để mua gói thuốc về cúng.

Trong lúc anh Hoàng đang đi bộ thì gặp anh Dương lái ô tô chở vợ đi. Do đường ngõ nhỏ, anh Dương không nhường đường mà lái xe tông thẳng vào anh Hoàng và bảo vệ dân phòng khiến hai bên cự cãi.

Lúc này, anh Dương rút cây gậy như gậy bóng chày trên xe ra tấn công anh Hoàng nên hai bên xảy ra vật lộn. Anh Hoàng và dân phòng tước được cây gậy khỏi tay anh Dương. Lúc này có một nhóm thanh niên trong xóm ngồi gần đó thấy vậy nên nhảy ra can thiệp.

Theo lãnh đạo Công an phường Long Bình Tân, người mặc áo công an xuất hiện trong clip là một cán bộ Công an phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) đang dự đám tang tại đây. Khi nghe có vụ việc, anh này chạy ra xem. Đây không phải công an của phường Long Bình Tân.

Sự việc xảy ra, anh Hoàng đã viết báo cáo tường trình lên Công an TP Biên Hòa. Vì sự việc có liên quan đến cán bộ Công an phường Long Bình Tân nên đơn vị đã báo cấp trên để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa điều tra, xử lý cho khách quan.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, xác minh.

Theo Dân Trí