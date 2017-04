Ngày 8/4, khi ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An, làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) thì bị Công an Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chặn không cho xuất cảnh dù đã được Chủ tịch tỉnh Long An đồng ý cho nghỉ phép đi du lịch nước ngoài bằng kinh phí tự túc.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quí I và phương hướng quí II/2017, do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định: Đề xuất cấm xuất cảnh đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An là đúng qui định.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 22/12/2016, Công an tỉnh đã tiếp nhận để xác định làm rõ một số vấn đề liên quan đến hai gói thầu thuốc của Sở Y tế Long An năm 2010- 2011 và gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh thuộc công trình Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư. Thực thi nhiệm vụ, Công an tỉnh đã đề nghị chưa xuất cảnh đối với đối với ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An.

Ngày 6/1/2017, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh ra hai quyết định số 01 và 02 phân công giải quyết tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo thông tư 06 (Liên tịch giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) về tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm. Quá trình điều tra xác minh khi quá thời hạn, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An có văn bản số 60, ngày 7/3 gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để xác định trên cơ sở tài liệu quá trình làm việc 2 tháng thu thập chưa đủ cơ sở căn cứ khởi tố hình sự và do tính chất phức tạp về vấn đề chuyên môn của nhiều cơ quan, cần tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh điều tra làm rõ, trưng cầu giám định… Cùng ngày 7/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản số 59, thống nhất quan điểm giải quyết của cơ quan điều tra.

Ngày 9/3/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiến hành thủ tục đăng ký người thuộc diện chưa được xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm, áp dụng thông tư số 20 ngày 25/4/2011 của Bộ Công an về qui định xác định việc đăng ký những người thuộc diện chưa cho nhập cảnh, xuất cảnh…

Đến nay, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh đang xác minh điều tra, làm rõ. Do chưa có kết luận, Công an tỉnh chưa báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy khởi tố hoặc không khởi tố vụ án.

Liên quan vụ việc, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 8/4, tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Lê Thanh Liêm đang làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Vietnam Airlines. Tại đây, Công an Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ngăn chặn ông Liêm xuất cảnh.

Lý giải vì sao Công an tỉnh không có ý kiến đối với việc ông Liêm xuất cảnh, Đại tá Phạm Hữu Châu, cho biết thêm, ngày 7/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã văn đồng ý cho ông Liêm nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch nước ngoài bằng kinh phí tự túc. Ngày 8/3, ông Lê Thanh Liêm làm thủ xuất cảnh. Tuy nhiên, đến ngày 11/3, Công an tỉnh mới nhận được văn bản này của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, ông Lê Thanh Liêm còn thuộc diện tỉnh quản lý và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký theo đúng quy trình từ Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, thẩm định Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, chưa có thông tin từ Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Long An nên dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra. Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì làm việc và đã phê bình Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh, yêu cầu rút kinh nghiệm.

Thanh Bình (TTXVN)