Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết bị thiệt hại 50 triệu tiền vé máy bay vì bị cấm xuất cảnh, còn công an tỉnh nói làm đúng quy định.

Ngày 4/10, ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - cho biết đã thiệt 50 triệu đồng tiền vé máy bay vì bất ngờ bị cấm xuất cảnh sang Nhật du lịch khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất hai hôm trước.

"Trên hết là uy tín danh dự của tôi bi ảnh hưởng. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục khiếu nại", ông Liêm nói và cho biết đã viết đơn khiếu nại gửi đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an Long An.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An. Ảnh: Hoàng Nam.

Trao đổi với PV, đại tá Phạm Hữu Châu - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An - cho rằng, việc công an tỉnh này có văn bản đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chưa giải quyết xuất cảnh cho ông là có căn cứ vì đang xác minh vụ việc có liên quan.

"Theo quy định, công an tỉnh không cần phải gửi văn bản thông báo trước cho ông Liêm về việc ông này bị cấm xuất cảnh", đại tá Châu nói và từ chối thông tin cụ thể vụ việc liên quan đến ông Liêm vì đang điều tra.

Ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho biết, hiện UBND tỉnh cũng chưa rõ việc công an tỉnh ra công văn chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Liêm khi nào, thời hạn bao lâu.

"Do không biết việc công an tỉnh ra công văn cấm xuất cảnh nên tỉnh mới ký văn bản đồng ý cho ông Liêm đi du lịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với công an về vấn đề này để báo cáo Tỉnh ủy", ông Dũng nói.

Theo luật sư Lê Văn Lâm, Đoàn luật sư tỉnh Long An, khoản 3, điều 22 Nghị định 136/2007 và Nghị định 94/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định:

"Cơ quan nào quyết định chưa cho công dân xuất cảnh thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công dân đó biết, trừ trường hợp vì lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra tội phạm và lý do an ninh".

Luật sư Lâm cho rằng, theo quy định này, nếu trường hợp vì lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra tội phạm và lý do an ninh thì công an tỉnh Long An không cần phải thông báo bằng văn bản cho ông Liêm biết.

Ông Liêm đã có quyết định cho thôi nhiệm vụ hồi tháng 2 để chờ về hưu, vẫn còn trong diện cán bộ do nhà nước quản lý.

Tối 8/4, ông ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật du lịch 5 ngày bằng kinh phí tự túc, sau khi được UBND tỉnh đồng ý hai ngày trước. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh, ông bị công an cửa khẩu lập biên bản ngăn chặn không cho lên máy bay, với lý do có yêu cầu của Công an tỉnh Long An.

Công an tỉnh Long An giải thích việc yêu cầu chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Liêm vì đang xác minh một số vụ việc được cho liên quan đến ông này.

Trước đó, giữa năm 2016, UBND tỉnh Long An ký quyết định thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế tỉnh vì đã lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, giám sát... trong việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế số tiền hơn 735 triệu đồng tại công trình tòa nhà bốn cơ quan trực thuộc Sở Y tế do cơ quan này làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Long An sau đó đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Ngày 16/12/2016, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Ngọc Cúc, Phó phòng Hành chính, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Long An về hành vi Nhận hối lộ 28 triệu đồng của một doanh nghiệp sản xuất kem.

Về những sai phạm tại Sở Y tế trong thời gian này, ông Liêm cho biết ngày 13/9/2016 ông đã có văn bản gửi UBND tỉnh để khiếu nại về một số điểm sai phạm trong kết luận thanh tra. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn không trả lời.

Theo Hoàng Nam/VnExpress