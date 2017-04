UBND huyện Mỹ Đức vừa có báo cáo gửi đến UBND thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội kết luận vụ việc cô giáo trường mầm non Hương sơn, xã Hương Sơn 'bỏ quên' trẻ trong nhà vệ sinh.

Tối 5.4, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội xác nhận với Thanh Niên đã nhận được báo cáo từ UBND huyện Mỹ Đức.

Theo báo cáo này, thời gian qua, huyện Mỹ Đức, công an huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và Trường mầm non Hương Sơn điều tra làm rõ sự việc xảy ra tại trường mầm non này ngày 21.3, sau khi phụ huynh cháu Mai Thị Yến, 4 tuổi cho rằng con của mình bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên ở trường đến tối.

Cơ quan công an kết luận, việc cho rằng hai cô giáo phụ trách lớp là Vương Thị Hương và Vương Thị Loan nhốt cháu Mai Thị Yến trong nhà vệ sinh là không có căn cứ vì nhà vệ sinh ở trong lớp học, cửa nhà vệ sinh là cửa nhựa, không có cửa khóa.

Tuy nhiên, cơ quan công an cho hay, có thực tế là các cô đã bỏ quên cháu Yến ở lớp học và ra về.

UBND huyện Mỹ Đức cho biết đã giao cho Phòng nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu cho UBND huyện hình thức kỷ luật hai cô giáo Vương Thị Hương và Vương Thị Loan cùng những người liên quan về các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cho biết, theo ông, ngoài việc kỷ luật các giáo viên, Ban giám hiệu Trường mầm non Hương Sơn cũng phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Hiện tại, hai cô giáo Vương Thị Hương và Vương Thị Loan vẫn bị đình chỉ, chưa được trở lại giảng dạy và được sắp xếp làm công việc khác tại trường.

Thúy Hằng