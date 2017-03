Theo kết luận điều tra mới nhất, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cùng Nguyễn Đức Thùy Dung làm giả giấy tờ, thuê người làm nhân chứng giả để dựng kịch bản lừa đại gia Cao Toàn Mỹ 16,5 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa chuyển kết luận điều tra bổ sung sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988, bạn của Nga) về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Giả chữ ký ông Cao Toàn Mỹ

Theo kết luận điều tra bổ sung, tháng 7-2012, ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977, ngụ quận 3), Giám đốc Công ty V.C., được Phương Nga giới thiệu mua một căn nhà mặt tiền ở đường Hùng Vương (quận 5, TP HCM) giá 6 tỉ đồng. Ông Mỹ đồng ý mua và chuyển tổng cộng 6,544 tỉ đồng cho Nga và Dung. Tuy nhiên, ông Mỹ không được giao nhà như đã hứa. Sau đó, Nga và Dung nói dối với ông Mỹ căn nhà ở quận 5 không mua được và giới thiệu mua căn nhà ở đường Trần Não (quận 2). Vì được Nga nói căn nhà này có giá 16,5 tỉ đồng, thấp hơn giá thị trường 4 tỉ đồng nên ông Mỹ đồng ý.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga rơi vào vòng lao lý

Nga và Dung mở 2 tài khoản ngân hàng để ông Mỹ chuyển tiền mua căn nhà này. Chờ lâu không thấy ông Mỹ chuyển tiền, Nga và Dung đã làm giả tờ di chúc và giấy xác nhận di chúc căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1), nội dung: bà Lương Thị Kim Phi (SN 1944) chết để lại cho cháu là ông Nguyễn Văn Yên (SN 1959) được hưởng thừa kế đã bán cho Nga.

Tiếp theo, ngày 10-10-2013, Nga nói dối không mua được căn nhà ở đường Trần Não mà chuyển sang mua căn nhà đường Nguyễn Trãi (quận 1) với giá tương đương 16,5 tỉ đồng. Ông Mỹ đã chuyển tổng cộng 16,5 tỉ đồng và đều có giấy biên nhận từ Nga. Lần này, do không thấy Nga giao nhà, ông Mỹ tìm hiểu thì biết bị lừa nên ông làm đơn tố cáo.

Để đối phó, cuối tháng 3-2014, Nga và Dung làm giả 4 giấy giao nhận tiền, nội dung xác định Dung trả cho ông Mỹ 8,5 tỉ đồng còn Nga trả cho ông Mỹ 8 tỉ đồng, có sự chứng kiến của bà Dương Thị Nga (SN 1966, người giúp việc cho Phương Nga) rồi đem nộp cho công an.

Dung còn khai được Phương Nga đưa nhiều giấy giao nhận tiền do Nga soạn sẵn, nội dung đã trả cho ông Mỹ 16,5 tỉ đồng. Công an thu giữ được 25 giấy giao nhận, qua giám định chữ ký người nhận tiền không phải của ông Cao Toàn Mỹ.

Nhân chứng giả khai thật

Tại công an, ông Nguyễn Văn Yên (SN 1959, ngụ quận 1, TP HCM) khai sau khi được Dương Thị Nga giới thiệu, ông đã giúp Phương Nga làm giả giấy chứng nhận tiền cọc 16 tỉ đồng để bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) cho Phương Nga. Đồng thời, Nga còn viết 2 giấy hoàn trả tiền cọc, nội dung ghi rõ ông Yên không bán căn nhà nên hoàn lại cho Nga số tiền 16 tỉ đồng. Ông Yên được Nga hứa cho 10 triệu đồng nhưng chưa nhận được tiền. Sau đó, ông Yên đã mang tất cả những giấy tờ giả này giao nộp lại cho công an.

Bà Đặng Thùy Dương (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) khai ngày 11-7-2014, Phương Nga gặp bà tại nhà Lê Minh Tâm (ngụ quận 7) để thuê 2 người làm nhân chứng giả, giúp Phương Nga đếm số tiền 16,5 tỉ đồng hoàn trả cho ông Mỹ. Nếu Dương và Tâm đồng ý giúp và thành công thì sẽ trả công cho 2 người 30% số tiền trên. Dương đồng ý giúp nhưng Tâm từ chối.

Để việc làm nhân chứng của bà Dương được thuận lợi, Nga đã viết một đơn tường trình rồi bảo bà đến gửi cơ quan điều tra; đồng thời cung cấp lời khai là đã chứng kiến Nga trả hết tiền cho ông Mỹ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, ngày 11-9-2015, bà Dương đến Công an TP HCM trình báo việc Phương Nga nhờ bà làm nhân chứng giả, khai báo gian dối.

Bên cạnh đó, Phương Nga còn có đơn gửi Công an quận 2, Công an quận 7 tố cáo ông Mỹ vi phạm chế độ một vợ một chồng, có hành vi đe dọa, hành hung, ép quan hệ tình dục. Quá trình xác minh, Công an quận 2 nhiều lần mời Phương Nga lên làm việc nhưng cô không đến. Ngày 11-9-2011, Nga viết đơn bãi nại xác định không có sự việc như đã tố cáo. Cũng trên cơ sở này, ngày 26-6-2014, Công an quận 7 cũng đã ngưng giải quyết đơn tố cáo.

Đối với tình tiết Nga viết biên nhận nợ của ông Mỹ, hoa hậu này khai cô bị một số người đàn ông hẹn ra quán karaoke trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1) để hòa giải nhưng bị uy hiếp bắt ký vào biên bản nhận nợ. Kết quả xác minh không đúng như lời khai của Nga.

Chưa thể xác định có “hợp đồng tình dục” hay không

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nga khai có mở e-mail cho Dung xem hợp đồng tình dục 7 năm trị giá 16,5 tỉ đồng do ông Mỹ gửi qua e-mail cungtimhieu@gmail.com. Về tình tiết từng gây lùm xùm dư luận này, ông Cao Toàn Mỹ bác bỏ. Sau khi TAND TP HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, ông Cao Toàn Mỹ còn khai từ trước đến nay, ông không sử dụng e-mail cungtimhieu@gmail.com như Dung khai tại tòa.

Để làm rõ e-mail này có tồn tại hay không và ai là người sử dụng, Công an TP HCM đã có công văn gửi Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an yêu cầu hỗ trợ. Sau đó, C50 đã trả lời địa chỉ này là e-mail do Google cung cấp. Do nội dung e-mail được bảo mật theo chính sách cung cấp dịch vụ của Google và được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo điều 125 Bộ Luật Hình sự nên cơ quan trên không truy xuất được.

Do đó, để có được thông tin phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM có thể liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị hỗ trợ từ Google.

Bài và ảnh: Phạm Dũng