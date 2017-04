Cơ quan Công an đã điều tra và xác minh việc cô giáo Trường Mầm non Hương Sơn nhốt trẻ vào nhà vệ sinh là không có căn cứ.

Bé B.Y (bên trái) đã quay trở lại trường học. Ảnh: Hoàng Thanh

Sau khi xem xét, điều tra sự việc, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã có báo cáo kết quả sự việc gửi UBND TP Hà Nội. Theo đó, sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND xã Hương Sơn và Trường Mầm non Hương Sơn xác minh xem có hay không việc cô giáo nhốt trẻ vào nhà vệ sinh của trường rồi bỏ quên xảy ra tại lớp B5, điểm trường Yên Vỹ. Qua đó, Công an huyện Mỹ Đức đã xác định, không có việc hai cô giáo phụ trách lớp là Vương Thị Hương và Vương Thị Loan nhốt cháu B.Y (4 tuổi) vào nhà vệ sinh.

Theo kết luận, vì thiết kế, phòng học của trẻ tại trường có công trình phụ khép kín, cửa vào khu vực công trình phụ làm bằng nhựa, không lắp đặt ổ khóa. Bé B.Y bị phạt đứng góc lớp, nhưng sau đó đã chạy ra khỏi vị trí mà cô giáo không để ý. Sau khi hết giờ học, cô giáo và các bạn ra về, cháu B.Y tự đi ra khu vực cổng trường. Phía công an khẳng định, việc cô giáo nhốt bé vào nhà vệ sinh là không có căn cứ, nhưng hai cô giáo đã sơ suất khi không kiểm tra kỹ nên để quên bé ở lớp và ra về.

Sau sự việc, hai cô giáo, Ban giám hiệu nhà trường đã gặp và xin lỗi gia đình bé B.Y.

Hiện bé B.Y đã đi học trở lại từ ngày 3.4, tình hình sức khỏe và tinh thần ổn định.

Căn cứ kết luận của cơ quan công an, UBND huyện Mỹ Đức đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, tham mưu UBND huyện về hình thức kỷ luật đối với hai cô giáo và những người liên quan theo quy định. Trường Mầm non Hương Sơn đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về các sai phạm trong sự việc này.

Huyên Nguyễn