Công an TP Hải Phòng xác định, nữ sinh A. có những trục trặc trong quan hệ tình cảm nên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, không có sự ép buộc.

Vào chiều tối ngày 17/5, Công an TP Hải Phòng đã thông tin ban đầu về việc nữ sinh N.T.A (SN 1999, huyện Kiến Thụy, đang học lớp 12) tự tử bằng thuốc diệt cỏ.

Báo Trí Thức Trẻ dẫn nguồn tin từ Công an Hải Phòng, ngày 14/3, T.A. uống thuốc diệt cỏ tự tử tại nhà và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 13h15 ngày 16/3, T.A đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra.

Do gặp trục trặc trong chuyện tình cảm nên A. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội

Căn cứ tài liều điều tra, cơ quan công an xác định, A. uống thuốc diệt cỏ tự tử do có những trục trặc trong quan hệ tình cảm với 2 thanh niên tên Tr. và Th.. Theo công an Hải Phòng, qua các tài liệu thu thập được và thư gửi cha mẹ (thư tuyệt mệnh) thể hiện T.A không bị sự ép buộc nào.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Tân (bà nội của A.) cho biết, cách đây 1 năm, A. có quan hệ tình cảm với thanh niên tên Tr. Sau đó, A. có bầu thì Tr. bỏ vào miền Nam sinh sống, nên gia đình phải đưa A. đi giải quyết hậu quả.

Sau đó, T.A. vẫn giữ liên lạc với anh Tr. và đi chơi với bạn của anh Tr. tên là Th.

Theo chị H. (cô ruột của A.), trước khi mất, A. có để lại di chúc và trăng trối về nguyên nhân cô tự tử là vì những buồn bực trong chuyện tình cảm.

“T.A cũng nói mọi người chuyển lời tới anh Tr. rằng: "Con rất yêu anh Tr. nhưng con tự tử vì một người đàn ông khác”, chị H. nói.

Sau khi A. tử vong, gia đình có đơn đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ uẩn khúc khiến cháu gái mình tìm đến cái chết.

Tổng hợp

Hoàng Yên