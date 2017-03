Công an Hà Nội đã triệu tập C.M.H. - nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi ở Hà Nội để thẩm vấn, điều tra làm rõ vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc chị N.T.L. (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) - mẹ cháu T.Y.N. (sinh tháng 12/2008) - làm đơn tố cáo C.M.H. (SN 1983, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu N. nhiều lần xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, sáng 15/3, trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hà Nội - cho biết: Ngay sau khi vụ án xâm hại trẻ em được khởi tố, cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã triệu tập nghi phạm C.M.H. để điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi nghi phạm xâm hại tình dục trẻ em được triệu tập, cơ quan công an TP Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo cán bộ điều tra khẩn trương thẩm vấn, đấu tranh thu thập tài liệu chứng cứ để tiến tới khởi tố bị can.

Chị L. bức xúc, làm đơn tố cáo C.M.H. đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục con mình gửi đến các cơ quan chức năng Hà Nội.

C.M.H. bị chị N.T.L. - mẹ cháu N. - tố cáo vì gia đình cho rằng H. đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu N. nhiều lần. Chị L. cho biết, khoảng 19h30 tối 8/1/2017, con chị đến nhà bác ruột gần nhà để chơi. Lúc đó, ngoài cháu còn có cháu M.Q. và cháu B. cùng chơi ở ngõ. Lợi dụng sự ngây thơ của con chị nên C.M.H. đã dụ dỗ và bế cháu vào sân trong một ngách nhỏ ở phố Tân Mai để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi, N. đã hét lên và cắn vào tay của H. Nghe tiếng kêu của bạn, hai cháu M.Q và B. đã chạy tới, dùng chổi vụt vào lưng H. để giải cứu N.

Nghe con gái kể lại sự việc, chị L. bức xúc đã gọi H. sang nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, H. liên tục xin lỗi gia đình chị L., việc này đã được chị ghi âm lại. Ngày 10/1, chị L. đã tới công an gửi đơn tố cáo C.M.H xâm hại tình dục con gái mình lên Công an phường Thịnh Liệt. Tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé Y.N đi giám định…

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.