Ngày 13/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Dâm ô với trẻ em, xảy ra tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong chiều cùng ngày, Giám đốc Công an TP đã phân công đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, họp với chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP và Công an quận Hoàng Mai, cùng một số đơn vị chức năng, để đánh giá kỹ quy trình, tiến độ công tác tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, điều tra vụ việc. Từ đó, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ CQĐT Công an quận Hoàng Mai để ra quyết định khởi tố điều tra vụ án.

Tài liệu điều tra ban đầu, ngày 10/1/2017, chị N.T.L (trú ở phường Thịnh Liệt) và con gái (SN 2008), đến Công an phường Thịnh Liệt trình báo: Ngày 8/1/2017, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh H. (SN 1983, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản), trú ở phường Thịnh Liệt thực hiện hành vi dâm ô. Theo lời kể của con chị L., khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8/1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm, ở các độ tuổi sinh năm 2004, 2008 và 2010, chơi ở gần nhà, thì Cao Mạnh H. xuất hiện. Quá trình này, đối tượng H. đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Tối muộn hôm ấy, bé gái về nhà, kể lại sự việc với mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ chị L., Công an phường Thịnh Liệt đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai để Cơ quan điều tra Công an quận thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã triệu tập Cao Mạnh H. - người bị tố giác đến ghi lời khai.

Giao nhiệm vụ cho Cơ quan điều tra tại buổi làm việc chiều 13/3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã nêu rõ yêu cầu, chỉ đạo của Giám đốc Công an TP: Văn phòng Cơ quan điều tra Công an TP tiếp nhận hồ sơ, khởi tố điều tra vụ án trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, song cũng hết sức thận trọng, khách quan, rõ người, rõ tội và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.