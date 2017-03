Ngày 15/3, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở của C.M.H – nghi can trong vụ án dâm ô trẻ em xảy ra ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Hiện nghi can này vẫn đang bị 'câu lưu' tại trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Đêm 14/3, trên một số diễn đàn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được cho là Công an Hà Nội khám xét phòng trọ của C.M.H tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó gia đình chị N.T.L ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm đơn gửi Công an quận Hoàng Mai tố cáo C.M.H (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình) có hành vi xâm hại tình dục với con gái mình là cháu N (SN 2008). Theo tố cáo của gia đình cháu bé, sự việc xảy ra ngày 8/1/2017. Cháu N. đang chơi cùng bạn ở một ngách trên phố Tân Mai thì bị đối tượng H. giở trò đồi bại, làm cháu bị đau ở bộ phận sinh dục. Bức xúc, gia đình cháu N. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Tuy nhiên, theo Thông báo của Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai nêu, do thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm quy định tại Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự đã hết, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị L (mẹ cháu N).... Trước vụ việc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cách đây ít ngày, Giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định rút hồ sơ vụ việc, giao Văn phòng cơ quan CSĐT – Công an thành phố (PC44) thụ lý. Qua đánh giá chứng cứ thấy rằng có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội dâm ô trẻ em theo Điều 116 Bộ luật hình sự. Ngay sau đó, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập và tiến hành thẩm vấn, lấy lời khai đối với nghi phạm C.M.H. Trước tin đồn cho rằng nghi can là “con ông cháu cha”, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định C.M.Hhoàn toàn không có quan hệ gì với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. “Kể cả trong trường hợp như thế nào thì vẫn bình đẳng trước pháp luật. Chúng tôi vẫn tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Với tinh thần kiên quyết của Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, chúng tôi đang quyết liệt chỉ đạo cơ quan điều tra thật nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để đi đến khởi tố bị can”- Thiếu tướng Đinh Văn Toản nói. Được biết, C.M.H đã có vợ và con trai 3 tuổi; nghi phạm này từng làm việc tại một ngân hàng TMCP, song đã nghỉ việc và chuyển chỗ ở sau khi bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi. Dương Lê