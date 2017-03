Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã đưa cháu bé đi giám định, đồng thời triệu tập đối tượng để làm rõ nội dung chị L. tố cáo.

Ngày 13/3, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ việc chị Nguyễn Thị L (Hoàng Mai) tố cáo Cao Mạnh H. (SN 1983, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) thực hiện hành vi xâm hại tình dục con gái chị là cháu T.Y.N. (SN 2008).

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/3, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai cũng cho biết, vừa thống nhất với Viện KSND cùng cấp gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Khu vực xảy ra vụ việc

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết thêm, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định ADN với mẫu thu từ người cháu bé. Kết quả giám định từ Viện khoa học hình sự, Bộ Công an sẽ là căn cứ rất quan trọng để điều tra giải quyết vụ án.

Ngoài ra, chị L. cho rằng mình có ghi âm việc H. liên tục xin lỗi gia đình và xin khắc phục khi nói chuyện về việc cháu N. bị xâm hại. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh nội dung cuộc nói chuyện, giọng nói của người trong đoạn ghi âm.

Ngôi nhà mà đối tượng H. thuê trọ trước đó

Trước đó, chị Nguyễn Thị L. tố cáo việc con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh H. (quê Đông Hưng - Thái Bình) thuê trọ gần nhà chị đã có hành vi xâm hại tình dục bé N. vào tối 8/1.

Sau khi bị xâm hại, bé Y.N đã kể lại vụ việc với chị họ tên H. Sau đó, H. đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.

Con ngõ nhỏ đi vào ngôi nhà cháu bé

Bức xúc về sự việc, sáng 10/1, chị L. đã mang con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi này. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé Y.N đi giám định.

“Tại đây, tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh”, chị L. bức xúc nói.

Ngay tối đó, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Cao Mạnh H. để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo và ngày hôm sau, vụ việc được chuyển cho công an quận Hoàng Mai. Đối tượng sau đó đã bị triệu tập lên công an quận để lấy lời khai và được thả sau đó.

Sau khi được thả, Cao Mạnh H. đã cùng vợ con chuyển khỏi nơi cư trú.

Công Duy