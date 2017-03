Tối 31/3 và rạng sáng ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, công an huyện Quỳ Hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ trắng đêm tiến hành khám nghiệm hiện trường 2 vụ tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 48 khiến 6 người tử vong. » Nạn nhân chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An

Từ chiều ngày 31/1 và rạng sáng ngày 1/4, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, đặc biệt là xã Nghĩa Xuân có mưa, vì vậy việc khám nghiệm hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Chiếc xe khách mang BKS: 37B - 020.20 gặp tai nạn bị biến dạng. Ảnh: P.V Đến gần 2h sáng ngày 1/4, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.V Tối ngày 31/1, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, đại diện UBND và các ban nghành đoàn thể huyện Quỳ Hợp và chính quyền địa phương xã Nghĩa Xuân đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân. UBND huyện Quỳ Hợp đã trích ngân sách hỗ trợ khấn cấp cho các gia đình các nạn nhân gặp nạn mỗi người 1 triệu đồng. Trước đó, như Báo Nghệ An đã thông tin, chiều 31/3, trên QL48, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người chết, 1 người bị thương. Vụ thứ nhất giữa xe hổ vồ và xe khách, vụ thứ 2 giữa xe đầu kéo và xe máy. Bước đầu, Công an huyện Quỳ Hợp xác định được danh tính 5/6 nạn nhân tử vong. Ngoài 3 nạn nhân tử vong trên xe khách, 3 nạn nhân khác cùng đi trên một chiếc xe máy đều trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. 1. Bà Phạm Thị Huê (SN 1971, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong)

2. Cháu Vi Mạnh Hảo (SN 2016, trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu)

3. Anh Nguyễn Đình Chính (SN 1984, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp)

4. Nguyễn Đức Quang (SN 1979, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp)

5. Yên Văn Tùng (SN 1990, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp)

6. Một phụ nữ trung niên chưa rõ danh tính PV