Công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đang vào cuộc điều tra, truy tìm 2 nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tô Hiến Thành mất tích, nhắn tin "cầu cứu".

Hai nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tô Hiến Thành, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa mất tích gồm em Đoàn T. T và Nguyễn Vũ X.H (đều trú tại xã Ninh Sim, Ninh Hòa), theo tin tức trên báo Dân trí.

Gia đình em Đoàn T.T. (bìa phải) nói rằng có nhận được cuộc gọi của em với giọng hoảng sợ, cầu cứu. Ảnh: gia đình cung cấp.

Trước đó vào sáng 21/3, người dân địa phương nhìn thấy em T chở em H đi qua khu vực chợ Dục Mỹ (xã Ninh Sim) nhưng không rõ 2 em đi đâu. Đến trưa cùng ngày, gia đình nhận được điện thoại của em T với giọng hoảng sợ, cầu cứu.

Ông Đ.V.C (40 tuổi, ba em T.) kể sáng 21/3, vợ ông mệt nên nói T. lấy xe máy chở hai em gái (đang học tiểu học) đến trường, sau đó mới đi học, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, vợ ông đang đi chợ thì nghe T. điện thoại kêu thất thanh “Mẹ ơi cứu con” rồi tắt máy. Mẹ T. gọi lại thì điện thoại không liên lạc được.

Trong khi đó, vào trưa 22/3, em H bất ngờ nhắn tin qua Facebook nói rằng mình cùng em T đang bị “nhốt trong một khu rừng” nhưng không rõ nơi nào. Bằng định vị điện thoại, bước đầu xác định 2 em có mặt ở những địa điểm thuộc về phía Bắc tỉnh Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - trưởng Công an xã Ninh Sim - cho biết: “Công an xã đã viết giấy giới thiệu đến công an các cấp, các địa phương để hai gia đình khi có thông tin về nơi con họ đang ở thì có thể đến nhờ giúp đỡ”.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Dân trí, Tuổi trẻ)