Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm kéo dài trong hai tháng đầu năm 2017, Công an TP Biên Hòa bắt, vận động đầu thú chín bị can truy nã.

Thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc mở cao điểm truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, Đội Cảnh sát truy nã Công an TP Biên Hòa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Một đối tượng truy nã bị Công an TP Biên Hòa bắt trong đợt cao điểm. Ảnh: CTV

Trong đó, nhiều bị can gây án ở các tỉnh/thành phía Bắc, Tây Nguyên... bị công an các địa phương ra lệnh truy nã đến Đồng Nai lẩn trốn. Trong số này có các bị can như Hoàng Văn Hậu (27 tuổi, ngụ xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích. Hậu bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã gần bảy năm.

Hay mới nhất, công an bắt Nguyễn Trung Hiếu, bị can bị Công an tỉnh Đắk Nông truy nã về tội giết người...

Ngoài ra, công an còn vận động nhiều người trốn truy nã ra đầu thú...