Sáng nay, 31-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị The (86 tuổi), trú tại xóm Trại, xã Nhã Lộng, Phú Bình bị sát hại tại nhà riêng.

Trước đó, chiều tối ngày 26-3, Công an huyện Phú Bình nhận được tin trình báo của cháu rể bà The về cái chết của bà, trên người có dấu hiệu bị đánh. Đơn vị đã báo cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra, xử lý.

Quá trình khám nghiệm tử thi, CQĐT phát hiện nhiều vết thương trên người nạn nhân, trong đó 7 xương sườn bị gãy… Đối tượng tình nghi được xác định là con trai nạn nhân tên Nguyễn Văn Hà (48 tuổi), cùng trú tại xóm Trại, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình.

Khi bị triệu tập lên làm việc, Hà khai, khoảng 16h ngày 26-3 đối tượng uống rượu say và gây sự, chửi bới bà The. Khi xảy ra xô xát, Hà đã đánh đập mẹ. Khi phát hiện bà The tử vong, đối tượng thông báo với mọi người là mẹ chết do bị cảm. Theo thông tin người nhà cung cấp, Hà là đứa con hư hỏng, ngỗ ngược, thường xuyên đánh đập mẹ.

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thực nghiệm điều tra lại vụ án.

