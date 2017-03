Khi doanh nhân - hoa hậu Thu Hoài chia sẻ về cậu con trai đồng tính, rất nhiều khán giả tò mò về chân dung chàng trai này...

Trong một bài phỏng vấn mới đây, hoa hậu Thu Hoài không ngại tiết lộ cậu con trai cả của mình thuộc "giới tính thứ 3". Đối với Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012, chị quan niệm không có gì đáng xấu hổ và phải giấu diếm về giới tính của con trai mình. Ngược lại, sự quan tâm, động viên của người mẹ chính là động lực để con trai chị nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Hoa hậu Thu Hoài và con trai cả.

"Con trai tôi thuộc thế giới thứ 3. Tôi không hề giấu diếm và bản thân tôi nghĩ cũng không có gì đáng phải xấu hổ. Con trai mình đâu có quyền lựa chọn giới tính khi sinh ra? Đợi 4 năm tới khi con lên 18, tôi chủ động rủ con đi bar uống rượu, dụ con trải lòng. Trò chuyện rất nhiều, cuối cùng con trai tôi thú nhận tất cả. Tôi chỉ nói rằng xã hội rất phức tạp, nên con cần phải cố gắng hơn, cần phải giỏi và nỗ lực hơn trong cuộc sống. Bản thân mình đã khác biệt nên hãy làm điều gì đó khác biệt hơn", Thu Hoài chia sẻ.

Ngay sau lời chia sẻ tạo được sự đồng cảm cho công chúng, nhiều khán giả tỏ ra rất mò mò về chân dung cậu con trai của hoa hậu Thu Hoài. Theo tìm hiểu, con trai cả của Thu Hoài tên là Nguyễn Phúc Tín, năm nay 22 tuổi và sở hữu dung mạo thư sinh, cuốn hút như trai Hàn.

Con trai cả của hoa hậu Thu Hoài sở hữu dung mạo thư sinh, ưa nhìn như trai Hàn Quốc.

Không khó để khán giả cảm nhận Phúc Tín được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ.

Hình ảnh Phúc Tín thân thiết bên mẹ.

Mặc dù còn rất trẻ, nhưng ít ai biết Nguyễn Phúc Tín đã đảm nhiệm vai trò phó giám đốc của một nhà hàng ẩm thực và là trưởng phòng marketing trong thẩm mỹ viện do mẹ anh sáng lập ra. Trái với tưởng tượng của nhiều người, Phúc Tín không ỉ lại vào quyền năng, vị thế của người mẹ hoa hậu để "thăng quan tiến chức".

"Tôi đã đi lên từ vị trí thấp nhất. Chức danh hiện giờ là do bộ phận nhân sự xem xét đánh giá của đồng nghiệp mà đề bạt. Yếu tố may mắn cũng được tính đến. Và tôi tin mình là một người may mắn trong cuộc sống", Nguyễn Phúc Tín chia sẻ.

Phúc Tín đang làm việc cho mẹ, và cậu khẳng định mình đi lên bằng năng lực.

Về chuyện tình yêu, Phúc Tín cho biết đã trải qua 3 mối tình, song hiện tại vẫn đang cô đơn. Tuy nhiên, chàng trưởng phòng trẻ tuổi luôn tin tưởng vào tình yêu, dù cho chuyện tình trong thế giới thứ ba vốn được nhiều người mặc định là không bền vững.

Một số hình ảnh điển trai, thư sinh như trai Hàn Quốc của cậu cả nhà hoa hậu Thu Hoài:

Nguyễn Phúc Tín sở hữu nét đẹp hiện đại, thư sinh.

Thoạt nhìn, anh chàng trẻ như học sinh.

Phúc Tín cũng có mối quan hệ khá thân thiết với hoa hậu Phạm Hương.

Theo VNN