Theo lời của Chủ tịch UBND xã Vân Trục, đối tượng giết hại mẹ vợ là giáo viên nhưng thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ trong trường, UBND xã đã nhiều lần phải giải quyết sự việc.

Vừa qua, tại xã Vân Trục (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã xảy ra một vụ án mạng con rể hờ ra tay sát hại mẹ vợ dã man rồi phi tang xác ngay cạnh chuồng lợn khiến hàng xóm không khỏi bàng hoàng.

Theo đó, nạn nhân trong vụ án mạng này là bà Nguyễn Thị Th. (71 tuổi), còn nghi can ra tay sát hại mẹ vợ hờ làTrần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên tiểu học trên địa bàn xã Vân Trục).

Đối tượng bị cơ quan công an dẫn giải đi sau khi gây án

Để tìm hiểu về chân dung thầy giáo ra tai sát hại mẹ vợ hờ dã man là người như thế nào, PV đã liên hệ về UBND xã Vân Trục.

Ông Nguyễn Kim Khôi (Chủ tịch UBND xã) cho biết: “Trần Xuân Thu là người ở xã khác nhưng đến địa phương giảng dạy tại Trường Tiểu học xã Vân Trục và chung sống với cô Trần Thị Bích C. - con gái bà Th. được 10 năm nay".

Cũng theo ông Khôi, trước đây Thu từng giảng dạy ở một số trường nhưng gây mất đoàn kết nội bộ nên đã luân chuyển về Vân Trục.

Tuy về địa phương được 10 năm, nhưng Thu vẫn chứng nào tật nấy, vẫn thường xuyên gây mất đoàn kết với mọi người trong trường, UBND xã đã phải lập biên bản nhiều lần về đối tượng này.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án nghiêm trọng

“Anh Thu rất khác người ,chúng tôi rất vất vả để xử lý các vấn đề liên quan đến anh này. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch chuyển trường khác cho anh ấy nhưng không trường nào chịu nhận”, ông Khôi thông tin.

Theo lời ông Khôi, trước khi bị lực lượng công an bắt giữ, Trần Xuân Thu đã nhắn tin cho công an xã báo nơi giấu xác bà Th. ở góc chuồng lợn trong khuôn viên gia đình. Sau đó, Trưởng công an xã chỉ đạo người đến kiểm tra và phát hiện xác nạn nhân

Ngoài ra, ông Khôi cũng chia sẻ về bà Nguyễn Thị Th. bà Th. là giáo viên đã về hưu, bản tính bà là người hiền lành, được hàng xóm quý mến, không xảy ra mâu thuẫn với ai trong xóm.

Trước đó, Đời Sống Plus đưa tin, tối ngày 22/3, người thân trong gia đình trình báo bà Th. mất tích, cùng với đó đối tượng Thu không rõ ở đâu. Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để tiến hành làm rõ, tìm kiếm tung tích bà Th.

Hàng xóm đến giờ vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự việc này

Sau đó, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị chức năng của Công an tỉnh đến hiện trường tiến hành mở bao tải chứa xác bà Th.

Khi cơ quan công an tiến hành mở bao tải ra thi thể bà Th. tử trong tư thế ngồi, trên đầu có nhiều thương tích. Lúc này, Thu và cháu Trần Tiến Thụ (4 tuổi, con trai chị Trần Thị Bích C.) không có mặt ở nhà.

Khoảng 9h45 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) tổ công tác của Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Xuân Thu, giải cứu an toàn cháu Thụ khi đang bị đối tượng bế đi cùng đưa lên xe taxi.

Cao Nguyên

Theo Đời sống Plus