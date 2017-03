Do không có tiền tiêu xài, con rể đã rủ mẹ vợ lên xe buýt hành nghề móc túi trên xe buýt.

Ba đối tượng trộm cắp tài sản sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Ngày 5/3, Đội CSHS đặc nhiệm – Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, bàn giao 3 đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật cho Công an quận Bình Thủy điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, lúc 11h, ngày 4/3, Đội CSHS đặc nhiệm, phối hợp với Công an quận Bình Thủy, bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, tạm trú phường An Cư, quận Ninh Kiều); Nguyễn Thị Cúc (60 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) và Bùi Đức Hiền (41 tuổi, con rể bà Cúc), có hành vi móc túi trên xe buýt , tuyến Ninh Kiều - Ô Môn.

Trước đó, lúc 9h, ngày 4/3, Bùi Đức Hiền cùng mẹ vợ Nguyễn Thị Cúc và Nguyễn Thị Mai gặp nhau tại quán cà phê trên đường 30/4, quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) bàn kế hoạch móc túi.

Bộ ba sau đó lên xe buýt tuyến Ninh Kiều - Ô Môn. Theo phân công, bà Mai đứng ngay cửa lên xuống, Hiền ngồi băng ghế cuối, còn bà Cúc ngồi trước một dãy. Đến trạm trước Bệnh viện 121, xe buýt ghé vào rước nhiều người đi khám bệnh về.

Thấy một nữ bệnh nhân khó nhọc lên xe, bà Mai liền tiếp cận, dồn người này đến gần cuối xe và ra dấu cho Hiền và Cúc.

Khi xe đến trạm tại chợ An Thới, quận Bình Thủy, lợi dụng cảnh lộn xộn lúc hành khách lên xuống xe, Hiền áp sát, nhanh tay móc điện thoại trị giá 5,5 triệu đồng của nữ bệnh nhân, chuyền cho bà Mai. Bà này sau đó nhanh chóng đưa cho Cúc cất giấu. Tuy nhiên, hành động của 3 đối tượng không lọt qua mắt các trinh sát hình sự. Khi 3 đối tượng chuẩn bị xuống xe, liền bị các trinh sát ập đến bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, bà Mai và Cúc khai nhận, kẻ đứng ra tổ chức hành nghề “hai ngón” trên xe buýt chính là Hiền.

Thông tin trên tờ VnExpress cho biết thêm, hai tháng trước, Hiền cũng bị bắt quả tang móc túi lấy 2 điện thoại và 200.000 đồng của người phụ nữ bị gãy tay đi xe buýt đến bệnh viện tái khám… Tuy nhiên, giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên anh ta chỉ bị xử phạt hành chính.

Mai Anh