Nhiều vị trí cán bộ chủ chốt tại huyện An Dương (Hải Phòng) như Phó chủ tịch UBND huyện, phó ban tổ chức huyện ủy, trưởng phòng tài chính... đều có quan hệ với nhau...

Theo tờ VTC, có ít nhất 6 người trong một gia đình cũng đang làm quan ở huyện An Dương. Cụ thể, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) huyện An Dương (phụ trách lĩnh vực kinh tế, đất đai), có anh trai là ông Nguyễn Thế Son đang giữ cương vị Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện An Dương.

Mm trai của ông Sơn là ông Nguyễn Thế Hùng hiện đang nắm giữ cương vị Phó Ban tổ chức Huyện ủy An Dương. Cả 3 anh em ông Sơn đều là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Dương. Cá nhân ông Sơn là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương.

Người em thứ tư của ông Sơn là bà Nguyễn Thị Thu Hương hiện đang là Phó phòng Nội vụ huyện An Dương.

Chưa dừng lại ở thế hệ anh em ông Sơn, con trai ông Nguyễn Thế Son là Nguyễn Thế Đức, hiện là Phó bí thư Huyện đoàn An Dương. Con dâu ông Son là Phạm Thị Như (vợ anh Nguyễn Thế Đức) hiện là chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch huyện An Dương (cùng đơn vị với ông Son).

Như vậy, 6 người trong gia đình anh em ông Sơn đang làm việc tại các cơ quan quan trọng như UBND huyện, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Nội vụ, Ban tổ chức Huyện ủy và Huyện đoàn ở huyện An Dương.

Một vị nguyên là cán bộ huyện An Dương (giấu tên) cho biết: "Trước khi trở thành cán bộ huyện rồi lên Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương, ông Sơn từng đi lao động ở Nga. Khi về nước, ông Sơn mở cửa hàng tạp hóa kinh doanh tại nhà, sau đó làm trưởng khu dân cư thị trấn An Dương (huyện An Dương).

Một thời gian sau, không biết bằng cách nào, ông Sơn được tuyển dụng làm cán bộ địa chính thị trấn An Dương. Vài năm sau, ông Sơn được cơ cấu vào vị trí Phó chủ tịch UBND thị trấn An Dương".

Đường quan lộ của ông Sơn tiếp tục thăng tiến lên làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy An Dương. Sau đó, ông Sơn được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Đại Bản (An Dương). Đến giữa nhiệm kỳ (2011-2016), ông Sơn được "rút" về huyện đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương từ đó đến nay".

Cũng theo vị nguyên cán bộ này, ông Nguyễn Thế Son (anh ông Sơn) vốn là một cán bộ của Công ty thủ công nghiệp huyện An Dương. Sau đó, ông Son lên làm Phó phòng Công thương nghiệp huyện. Năm 2003 (sau khi tái lập huyện An Dương), ông Son được điều về làm Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện An Dương cho đến nay.

Còn ông Nguyễn Thế Hùng (em trai ông Sơn), trước khi về làm cán bộ Ban tổ chức Huyện ủy An Dương, ông Hùng là bộ đội chuyên nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương (em út ông Sơn), trước khi về làm cán bộ Phòng Nội vụ huyện An Dương, bà Hương là người buôn bán nhỏ tại chợ Tri Yếu, xã Đặng Cương (An Dương), Sau đó, bà Hương được "cất nhắc" làm Phó phòng Nội vụ huyện An Dương.

“Chỉ có người dân thì dị nghị về việc anh em, con cháu ông Sơn cùng làm quan ở huyện, chứ còn cán bộ chả ai dám nói”, nguyên cán bộ huyện An Dương chia sẻ.

Theo xác nhận của Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy An Dương ( Hải Phòng ) với tờ báo này, đúng là có việc cả nhà làm quan tại huyện An Dương của anh em ông Sơn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương.

“Cái đấy cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đối với cán bộ, cái quan trọng là điều kiện, tiêu chuẩn... còn quy trình bổ nhiệm cán bộ đều công khai, dân chủ”, ông Bích nêu quan điểm.