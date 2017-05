ChildLine - một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên giải quyết những vấn đề của người trẻ đã đưa ra một thống kê đáng kinh ngạc: Trong năm 2016 có 1.392 trường hợp tư vấn tâm lý liên quan đến sexting (chát bằng tin nhắn có nội dung tình dục), tăng 15% so với năm trước. Nhiều thiếu nữ nghiện sexting dễ lao vào con đường mại dâm hoặc bị chính bạn trai mình trả thù bằng cách tung ảnh “nóng” lên mạng, dẫn đến trầm cảm và tự sát.

Trong khi đó, một nghiên cứu của Đại học Plymouth (Anh) phát hiện 1/3 thanh thiếu niên (chiếm 38%) trong độ tuổi từ 13 - 18 đã nhận hoặc gửi hình ảnh khỏa thân. Còn theo số liệu chính thức của Tổ chức An ninh mạng Internet Matters, từ năm 2013 đến 2015, trên 2.000 người dưới 18 tuổi trình báo cảnh sát về việc hình ảnh khỏa thân của họ bị tung lên mạng.

Từ chia sẻ đến trào lưu sexting

Hiện nay, ngày càng nhiều teen ở Anh dùng điện thoại nên trào lưu sexting càng có “đất” để sinh sôi nảy nở. Nhiều thanh thiếu niên cho rằng sexting “không phải là chuyện to tát”. Những đôi yêu nhau thắm thiết hoặc đang để ý nhau thường gửi ảnh nude cho nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, hành vi chia sẻ ảnh khỏa thân cũng gây nghiện như ma túy và cờ bạc.

Nhiều thiếu nữ muốn chia sẻ ảnh nóng của mình đơn giản chỉ vì muốn gây sự chú ý, muốn được khen là gợi cảm hoặc bắt chước bạn bè. Cảm giác hưng phấn vì được tâng bốc lâu ngày dẫn đến nghiện, khiến các em quên đi hậu quả. Trong một số trường hợp, những cô gái mới lớn bị dụ dỗ gửi càng nhiều ảnh càng tốt và cuối cùng rơi vào bẫy của bọn chăn dắt gái mại dâm hoặc thậm chí tự bán thân.

“Hãy cảnh báo cho con biết về mối nguy hiểm khi sử dụng mạng xã hội và sở hữu smartphone. Tuy đây là vấn đề rất khó nói nhưng cha mẹ phải trao đổi thẳng bởi vì nhiều thiếu niên vẫn cho rằng chụp ảnh khỏa thân rồi chia sẻ là vô hại".

Bà Carolyn Bunting - Tổng giám đốc Tổ chức An ninh mạng Internet Matters

Tháng 2 năm ngoái, Brian Leveson, một trong số những thẩm phán hàng đầu của Anh, từng lên tiếng cảnh báo giới trẻ tránh xa sexting sau khi ông làm chủ tọa xét xử vụ một bé gái tự sát vì bạn trai 19 tuổi dọa sẽ phát tán những tin nhắn sexting. Không chỉ trẻ em gái mà cả nam sinh cũng có thể là nạn nhân của sexting.

Cũng trong năm 2016, tại ngôi trường Dauntsey nổi tiếng ở vùng Wiltshire, miền Nam nước Anh đã xảy ra một vụ việc gây chấn động khi một thiếu nữ dụ dỗ 42 nam sinh từ 11 - 18 tuổi gửi tin nhắn có ảnh khỏa thân rồi quay sang tống tiền.

Nguy hại khó lường

Các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng, việc bôi nhọ, trả đũa hoặc tống tiền bằng ảnh “nóng” hiện không giới hạn ở một quốc gia nào mà đang lan rộng tại nhiều nước và trở thành vấn đề đau đầu cho nhà chức trách.

Kết quả khảo sát mới nhất tại Australia cho thấy, có 20% số người trả lời (cả nam và nữ) cho biết mình là nạn nhân của việc trả thù bằng ảnh và video nhạy cảm. Trong số 4.274 người độ tuổi từ 16 - 49 tham gia khảo sát, 20% cho biết từng dại dột để người yêu chụp ảnh hoặc quay clip “nóng” dù bản thân cảm thấy không thoải mái, 11% nói đã bị công khai hình ảnh và 9% từng bị đe dọa. Đặc biệt, đa phần nạn nhân của các vụ việc là thanh thiếu niên.

Trước tình trạng này, nhiều bậc cha mẹ ở Anh đã tìm đến Trung tâm thanh niên Yes We Can (YWC) ở Hà Lan để cai nghiện sexting cho con, với giá 50.000 bảng Anh/khóa kéo dài 1 tuần. Các chuyên gia ở YWC cho biết, đa số thiếu nữ đến đây đều bị trầm cảm nghiêm trọng và có ý nghĩ tự sát sau thời gian dài nghiện sexting.

Nhà sáng lập YWC Jan Willem Poot lưu ý chương trình cai nghiện của YWC chỉ là cách “chữa cháy” và quan trọng nhất phải là ngăn chặn ngay từ đầu. Tổng Giám đốc Tổ chức An ninh mạng Internet Matters Carolyn Bunting kêu gọi cha mẹ nên trò chuyện cởi mở và thẳng thắn với con cái về sexting. Mặt khác, nhà chức trách cần cập nhật chương trình giáo dục giới tính trong trường học hiện nay để tăng cường ý thức của học sinh về những cạm bẫy mới trong thời đại internet.