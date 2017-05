Vì sao con gái giận? Lý do thì nhiều lắm, chỉ là đến khoa học cũng chưa khai phá ra được hết thôi.

Con gái từ muôn đời nay đã là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới. Nghĩ một đằng nói một nẻo, lại còn hay nghĩ linh tinh nữa chứ, sao con gái cứ rắc rối thế nhỉ?

Chỉ khổ các chàng trai thôi, bình thường yêu thương chiều chuộng đủ đường, thế mà đùng một cái, người yêu giận. Đây quả là chuyện đáng sợ vô cùng đấy, vì nhiều lúc bị giận dỗi mà đâu biết lí do. Con gái có thể giận bạn trai mình vì tỉ thứ lí do, và đôi khi là chẳng vì lí do nào cả, con gái thích thì con gái giận thôi!

Anh cười vào mặt thần tượng của em thì có khác gì anh đang cười vào mặt em đâu?

Con gái thật khó hiểu, người ta chúc hạnh phúc thành tâm là thế mà lại giận với chẳng dỗi

Em nói em "Ngủ đây" không có nghĩa là em đi ngủ đây, tại sao anh lại không hiểu?

Không phải em giận vì không được uống trà sữa nhé, không hề! Em chỉ giận vì thái độ thiếu quan tâm của anh mà thôi

Phận là con trai mà thiếu tinh ý thế này thì bị bạn gái giận cũng là dễ hiểu, lần sau để ý chút nhé

Em muốn anh sống sao?

Điện thoại cần mang theo mình 24/24 để có thể nghe máy mỗi khi cô ấy gọi. Trả lời chậm đã gay go rồi, bạn còn dám không trả lời á, muốn chết phải không?

Hãy ghi nhớ trong đầu quy tắc sống còn: Người yêu cũ và người yêu hiện tại không thể có sự xuất hiện chung bất kể dưới hình thức nào

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người yêu cũng thế thôi, khen cũng phải khen cho khéo nhé

Tất nhiên, trên kia chỉ là đôi ba ví dụ, thực tế thì con gái có thể giận dỗi bạn vì n lí do không tưởng

Hoặc đơn giản là: "Em thích thì em giận thôi!"

Yingie - Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ