Không chỉ chửi bới, đe dọa nhân viên y tế, bác sĩ, một nhóm côn đồ còn dùng súng tự chế bắn nhân viên an ninh của bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ).

Côn đồ mang theo súng tự chế dọa bác sĩ, bắn nhân viên bảo vệ bệnh viện Hùng Vương

Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 7/5, có 3 thanh niên đưa một bệnh nhân nữ có biểu hiện ngất xỉu đến cấp cứu tại bệnh viện.

Khi đến cửa, nhân viên an ninh đón bệnh nhân xuống xe, sau đó cùng các bác sĩ đưa bệnh nhân này vào phòng cấp cứu. Tại đây, nhân viên y tế mời các thanh niên ra ngoài chờ để bác sĩ thực hiện cấp cứu bệnh nhân.

Nhưng một trong số 3 thanh niên đó tỏ ra thái độ không hợp tác. Các thanh niên này đã văng tục, chửi bới nhân viên an ninh, nhân viên y tế, bác sĩ trong phòng cấp cứu.

Đội phản ứng nhanh của bệnh viện sau đó đã có mặt, áp tải đối tượng ra khỏi bệnh viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh, cho cán bộ y, bác sĩ.

Dấu tích vật thể làm vỡ kính ô tô đậu ở cổng bệnh viện đa khoa Hùng Vương. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Tuy nhiên, sự việc chỉ lắng lại ít phút, sau khi ra cổng, các đối tượng đã gọi thêm người tiếp tục trở lại đe dọa và tấn công nhân viên bệnh viện.

Chỉ khi có sự xuất hiện của lực lượng công an huyện Đoan Hùng cùng lực lượng công an xã khu vực thì tình hình trật tự mới được ổn định.

Đến 20h30 cùng ngày, nhóm này tiếp tục quay lại bệnh viện. Lần này, các đối tượng mang theo vật dụng nghi là súng tự chế, bất ngờ bắn nhân viên an ninh tên Trung đang hướng dẫn xe ô tô đỗ ở cổng bệnh viện.

Viên đạn sượt qua vai, làm thủng kính một chiếc xe ô tô đỗ gần đó khiến y, bác sĩ, bệnh nhân và những người thăm nuôi hoảng loạn. Sau khi gây rối trật tự, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Chí Đám và Công an huyện Đoan Hùng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện trấn an trật tự an ninh, điều tra, làm rõ vụ việc. khoanh vùng, truy bắt nhóm đối tượng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.

theo Trí Thức Trẻ