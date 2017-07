GiadinhNet – Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà B. tử vong do tụ máu lan tỏa ở đầu, vỡ hộp sọ tại vị trí vùng trán thái dương trái.

Hải Dương: Con dâu đẩy mẹ chồng ngã tử vong từ gác xép

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào tối 24/7, tại tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Phạm Thị Thương (SN 1981 con dâu) đã đẩy ngã mẹ chồng là bà Dương Thị B. (SN 1958) từ gác xép xuống tầng 1 khiến bà tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, cơ quan Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra và vào 15h chiều qua (25/7), đối tượng Thương đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thương thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đối tượng khai, khoảng 19h30 ngày 24/7, khi bà B. đang xem tivi dưới nhà thì thấy Thương chửi mắng, đánh cháu Đỗ Thị Ngọc (16 tuổi, con gái) trên gác xép.

Đối tượng Phạm Thị Thương xô mẹ chồng tử vong. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Nghe thấy tiếng khóc của cháu nội và lời to tiếng cuả con dâu, bà B. đã đi lên gác xép để can ngăn. Cùng lúc này, cháu Đỗ Thị Hiền Hồng (14 tuổi) và cháu Đỗ Tiến Khoa (8 tuổi là con của Thương) đi cùng bà nội lên gác.

Lên đến nơi, bà B. thấy Thương đang chửi mắng cháu Ngọc và dùng tay túm tóc ấn đầu cháu xuống nền gác xép nên nạn nhân cầm chổi đuổi ruồi (làm từ lá cây dừa) đánh liên tiếp vào người con dâu.

Do không giữ được bình tĩnh, Thương đã dùng hai tay đẩy mẹ chồng khi bà đang đứng cách mép gác xép khoảng 50cm và gác xép không có lan can khiến mẹ chồng bị ngã từ trên gác xép xuống nhà, đầu đập xuống nền tầng 1 phòng khách tử vong. Biết bà B. tử vong Thương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kim Thành có mặt tại nơi xảy ra sự việc, lấy lời khai của những người liên quan và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà B. tử vong do tụ máu lan tỏa ở đầu, vỡ hộp sọ tại vị trí vùng trán thái dương trái.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khi biết mẹ chồng tử vong, Thương đã rời khỏi nhà và trốn trong chiếc thuyền dưới sông gần gia đình. Đến sáng hôm sau người dân đi qua phát hiện sự việc liền báo cơ quan chức năng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Thương to tiếng và làm mẹ chồng bị thương. Cho nên, khi sự việc xảy ra người thân gia đình bà B. bức xức và không muốn tha thứ cho người con dâu.

Đức Tuỳ