Chỉ một phút bất cẩn của người lớn, bé trai 18 tháng tuổi nhao mình vào nồi nước chè đang sôi dẫn đến bỏng nặng 63%. Khắp cơ thể bé quấn băng trắng toát, nằm mê man trên giường cấp cứu khiến người chứng kiến phải rùng mình xót xa.

TIN BÀI KHÁC

Đó là tình cảnh rơi nước mắt của bé Nguyễn Đức Thế (18 tháng tuổi), trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngã vào nồi chè đang sôi, bé Thế nhập viện trong tình trạng bỏng nguy kịch đến 63%. Hiện tại, bé đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, rất cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng.

Chăm con, chị Lâm không thể ngừng rơi nước mắt vì thương con

Gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ ngàu, sưng húp vì khóc thương con, chị Phạm Thị Lâm, mẹ bé Thế vẫn chưa hết bàng hoàng, ân hận, bởi chỉ một phút lơ là của bố mẹ khiến đứa con yêu quý của mình phải chịu nỗi đau đớn vô cùng

“Hôm đó là chiều ngày 16/7, vợ chồng tôi sang nhà hàng xóm hộ đám cưới có dẫn cháu Thế đi cùng. Trong lúc hai vợ chồng đang mải giúp chủ nhà làm cỗ thì sơ ý để Thế chập chững bước đi, ngã vào nồi nước chè đang sôi", chị Lâm đau đớn nhớ lại.

Khi nghe tiếng la hét của mọi người và tiếng khóc thét của con, vợ chồng chị chạy lại thì chứng kiến con đã nằm gọn trong nồi nước nóng. Lúc đó, chồng chị lao vào bế con ra ngoài, cầm nguyên xô nước dội từ đầu xuống chân.

Ngay sau đó, bé Thế được gia đình đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên sau khi sơ cứu, các bác sĩ đã chuyển bé đến BV Sản Nhi Nghệ An. Do tình trạng bỏng nặng nguy kịch, ngay hôm sau, bé được chuyển gấp lên Khoa Cấp cứu - Viện bỏng Quốc gia để cứu chữa.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhưng Thế đang phải chịu những nỗi đau đớn khủng khiếp

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết: “Bé Thế bị bỏng vì ngã vào nồi nước chè, nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng suy hô hấp. Tính đến nay, bé đã trải qua nhiều lần lọc máu và phải dùng đến máy thở hỗ trợ. Với tình trạng như hiện tại, Thế phải trải qua phác đồ điều trị lâu dài, phức tạp mới có thể phục hồi được.

Chi phí để điều trị cho trường hợp của cháu Thế là khá tốn kém trong khi hoàn cảnh gia đình lại đang khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình điều trị cho cháu”.

Kể từ ngày con trai bị bỏng, vợ chồng chị Lâm lúc nào cũng thất thần, mỗi giây, mỗi phút đều không dám chợp mắt. Bé Thế đau đớn khóc liên tục cả ngày lẫn đêm, mỗi lần thay băng, bé ngất lịm đi càng khiến cho phận làm cha mẹ đau đớn vô cùng.

Được biết, gia đình chị Lâm thuộc vào diện nghèo trong xã Sơn Hồng. Hai vợ chồng đều thuần nông, quanh năm trông chờ vào mấy sào ruộng, anh Nguyễn Văn Sĩ chồng chị Lâm bị thoát vị đĩa đệm đau ốm triền miên nên không đi làm thuê làm mướn kiếm ra tiền. Kinh tế mỗi ngày một khó khăn ,chị Lâm phải vào Nam làm thuê để kiếm tiền lo toan cho gia đình. Thế nhưng, chưa kịp lấy tháng lương đầu tiên thì gia đình đã gặp đại nạn

Nhập viện cho con với vỏn vẹn vài triệu đồng trong túi, gia đình lâm vào cảnh chật vật, phải nhờ người thân dưới quê vay mượn giúp hơn 60 triệu đồng gửi lên để cứu chữa cho con. Số tiền đó đến nay đã cạn kiệt mà tình trạng bé Thế vẫn còn rất nguy kịch. Những ngày ở viện, hai chồng chị phải thay nhau thức trắng suốt đêm bên cạnh con. Bữa cơm hằng ngày của hai vợ chồng là những chiếc bánh mì và chai nước suối.

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bé đang rất cần đến sự giúp đỡ của đồng

Mặc dù bé Thế được bảo hiểm hỗ trợ 100%, nhưng có những loại thuốc sử dụng ngoài danh mục bảo hiểm mới đáp ứng được bé đã vượt quá khả năng của gia đình. Hơn nữa, cuộc chiến sinh tử của bé sẽ là một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai nên rất khó khăn.

Trên giường bệnh, bé Thế thân hình nhỏ thó, yếu ớt đang gào thét với những cơn đau, tiếng khóc khiến ai chứng kiến cũng phải nao lòng. Con bị bỏng nặng nhưng vợ chồng chị Lâm đã khánh kiệt không còn biết bấu víu vào đâu nữa. Chỉ mong sao cộng đồng, quý độc giả hảo tâm có lòng thương hãy cùng chung tay hỗ trợ gia đình để cứu bé Thế khỏi cơn nguy kịch.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về

1. Gửi trực tiếp: chị Phạm Thị Lâm, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT 01233 765 821

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2017.184 (bé Nguyễn Đức Thế ở Hà Tĩnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436