Con trai cùng 3 người bạn rủ nhau bắt taxi đi chơi, người bố tìm không thấy liền trình báo công an con bị lái xe bắt cóc.

Công an Thái Bình làm rõ các cháu rủ nhau bắt taxi đi chơi không phải bị bắt cóc. (Ảnh minh họa)

Ngày 28.7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Kiến Xương đã điều tra làm rõ vụ việc 4 cháu bé mất tích.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 14h15 ngày 27.7, Công an huyện Kiến Xương nhận được tin báo của Công an xã Minh Tân (huyện Kiến Xương) về việc, ông Chính (1970, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) trình báo về việc con ông là cháu Tuân (2006) và 3 cháu là Thu Thảo (2005), Lương (2005), Dịu (2005, cùng địa chỉ) nghi bị lái xe taxi bắt cóc.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Kiến Xương bước đầu xác định, các cháu Tuân, Thảo, Lương, Dịu rủ nhau thuê taxi sang Thái Bình chơi và không có việc bắt cóc như gia đình nghi ngờ.

Công an huyện Kiến Xương sau đó đã phối hợp Công an huyện Xuân Trường bàn giao 4 cháu về cho gia đình quản lý.