Các quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho biết, có tới 7.000 tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn hoạt động tại Iraq sau khi nhóm khủng bố này thất thủ hoàn toàn tại Mosul.

Cảnh sát Iraq hạ cờ của IS ở thành cổ Mosul, sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS ngày 8/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Mosul là nơi thủ lĩnh tối cao của IS từng tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự phong cách đây 3 năm.

Ba quan chức quân sự và tình báo của Iraq cho biết, ước 4.000 chiến binh cùng với 3.000 phần tử ủng hộ mà IS thuê và trả lương vẫn đang hoạt động tại Iraq. Các quan chức này cho biết thêm, hiện cũng có khoảng 7.000 chiến binh và 5.000 tay súng ủng hộ IS tại Syria. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố rằng các chiến dịch quân sự tại Iraq và Syria đã loại khỏi vòng chiến đấu 45.000 chiến binh IS, giảm tổng số tay súng của nhóm khủng bố này xuống khoảng 15.000 tên.

Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 28/7 cho biết, hơn 830.000 dân thường vẫn tha hương và chưa trở về nhà, sau khi chiến dịch quân sự giải phóng thành phố Mosul từ tay các phiến quân IS kết thúc.

Theo báo cáo mới nhất của IOM, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tái chiếm Mosul từ phiến quân IS hồi tháng 10/2016, 178.952 gia đình, tương đương hơn 1,073 triệu người, đã phải đi sơ tán khỏi thành phố Mosul để tránh giao tranh và xung đột. Trong số này, hơn 234.500 người (39.099 gia đình) đã trở về Mosul, trong khi hơn 839.000 (139.853 gia đình) vẫn chưa trở về nhà của họ ở thành phố do hậu quả nặng nề của chiến dịch giải phóng Mosul.

TTXVN/Tin Tức