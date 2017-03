Vì có thể khi họ tức giận thì họ chẳng còn xem bạn ra gì, trong khi người có đạo đức sẽ không làm như thế!

Chúng ta ai mà chẳng có cảm quan, nhưng đôi khi cảm quan cũng bị "lừa" rất ngọt!

Chuyện là có một cô gái mà tôi quen, mới hôm trước còn khen bạn trai chu đáo và ngọt ngào ra mặt. Thoạt nhìn thấy vẻ tươi trẻ rạng rỡ của cô khi kể chuyện tình yêu hệt như ngôn tình thì tôi cũng nghĩ rằng có thể cô ấy đã tìm được đúng người rồi, và không gì mừng hơn cho một cô gái là khi có thể chứng kiến cô ấy hạnh phúc trong tình yêu cùng sự lựa chọn sáng suốt.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi trải qua thời gian tán tỉnh hẹn hò, tôi gặp lại cô bạn cũ mới nhìn thấy nhiều điều trăn trở. Cô ấy nói, bạn trai của tớ khác quá xa so với hồi mới quen. Cô ấy cảm giác như hai con người trong hai khoảng thời gian liền kề ấy là hai con người hoàn toàn khác, mặc dù vẫn trong cùng một hình hài rất điển trai và phong độ.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau để bàn thêm dăm ba câu chuyện xung quanh nữa. Điều đáng buồn là bạn tôi vén tay áo, để lộ những vết bầm tím, với ánh mắt long lanh như tủi thân. Bây giờ thì tôi hiểu thật rồi, nàng công chúa không phải đã tìm gặp được hoàng tử, mà là đã nhầm với một ai đó trong dáng dấp của một hoàng tử mà thôi…

Chỉ tiếc là, không chỉ cô bạn tôi, mà còn rất nhiều những cô gái khác rơi vào cái vòng luẩn quẩn tự làm khổ thân mình như thế. Các cô dễ xiêu lòng bởi một vài quy chuẩn về hình mẫu đàn ông lý tưởng của bản thân mà quên mất rằng thực chất ra, để đi được đường dài với nhau hay không còn phải xem người ta có lòng với mình không đã. Hoặc giả như có lòng, thì ấy phải là một người như thế nào, có đáng để đặt trọn vẹn niềm tin hay không?

Nhưng nào ai nghĩ nhiều như thế khi yêu, nhỉ? Đa số chúng ta chỉ yêu vì cái nhìn ban đầu quá ư hợp mắt, người ấy cư xử quá ư lịch thiệp và nhẹ nhàng, lại còn rất biết cách nuông chiều trái tim yêu non nớt của chúng ta. Vậy là đổ cái "rầm"! Chúng ta bỏ mặc tiếng gào thét từ trong tâm tưởng của lý trí để suy xét kỹ lưỡng mà thả rông cho con tim được nhảy nhót. Thậm chí còn sẵn lòng dọn đường cho nó cao chạy xa bay cùng người tình mà mình thấy ưng ý vô cùng, bỏ mặc những khuyên can của bao người xung quanh.

Và cho đến khi bị "lừa" rồi mới thấm thía: hóa ra, yêu một người nào phải chuyện giản đơn…

Để rồi đến một ngày nọ, cũng chẳng xa xôi là mấy đâu, khi đã có được tình yêu và sự tin tưởng nơi bạn rồi, câu chuyện cổ tích với cái kết ngược đời sẽ được viết tiếp như sau. Người ta chẳng còn quan tâm tới bạn nghĩ gì và muốn gì, hoặc cần gì. Người ta có thể sẽ vẫn nuông chiều bạn, nhưng kèm theo đó là những quy tắc ứng xử rất oái oăm mà bạn chỉ có thể răm rắp nghe theo. Ơ, bởi vì đã trót yêu rồi, bỏ làm sao được nữa?

Có nhiều chàng trai, khi được lòng cô bạn gái thì ngay lập tức cởi bỏ chiếc mặt nạ đạo đức của mình xuống. Chuyện vũ phu hay bạo lực, mắng nhiếc và lăng mạ cũng không phải là chuyện gì quá xa xôi hay to tát. Bởi vậy, gánh chịu lấy hậu quả lúc này nếu không phải là những nàng công chúa "mộng mơ" sống trong lâu đài "ảo tưởng" thì còn ai vào đây nữa?

Nào, lúc bấy giờ, có khóc cũng chẳng khóc được với ai, than cũng không ai nghe thấu. Hoặc giả như có biết, người ta cũng mặc kệ. Bởi vì người là do bạn chọn. Bạn có nhớ mình đã từng đắm đuối và say mê như thế nào khi quyết nắm tay người ấy để cùng đi tung tăng trên con đường tình ái? Bạn có nhớ mình đã quá nhanh và vội để quên đi việc suy xét kỹ lưỡng những phẩm chất tốt đẹp hay xấu xa còn đang ẩn giấu sâu bên trong lớp mặt nạ nuông chiều?

Cho nên, nếu có khôn ngoan thì hãy biết đường lựa chọn sao cho sớm, đừng để đến khi quá muộn. Không cần quan tâm đến lúc vui vẻ họ đối xử với bạn tốt ra sao, cái quan trọng là khi bực dọc họ còn có thể đối xử tử tế với bạn được như lúc đầu hay không? Một người có đạo đức có thể sẽ không ngọt ngào, nhưng chắc chắn là sẽ luôn đối xử tốt với bạn. Mà ở đời, để sống về lâu về dài cùng với nhau, chúng ta cũng chỉ cần một người luôn đối xử tốt với mình thôi là đủ!

