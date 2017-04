Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Herbert McMaster đã trả lời phỏng vấn truyền hình ABC về lập trường của Mỹ đối với Nga và đưa ra những ý kiến khá mâu thuẫn.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Herbert McMaster cho rằng Moskva có lỗi trong chuyện "Nhà nước Hồi giáo" xuất hiện. Đối với Syria , ông nói, việc Nga ủng hộ chế độ Assad đã "duy trì" cuộc nội chiến ở Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố vấn.

Qua tuyên bố này McMaster đã tiếp tục đường lối của Washington, không cảm thấy mệt mỏi khi nói về Bashar Assad như một con quỷ đội lốt người, mà "quên" rằng chính phủ Assad là chính phủ hợp pháp được người dân Syria bầu ra.

Đồng thời, ông McMaster khẳng định rằng trong việc giải quyết tình hình với Nga "sẽ không ai đối phó tốt hơn" Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, người tuần trước đã đến Moskva.

"Ông ấy cũng cần phải tìm ra các lĩnh vực hợp tác mà hai nước chúng ta có quan điểm trùng hợp,có nhiệm vụ mà chúng ta có thể giải quyết với nhau," cố vấn của Trump cho biết.

Ngoài ra, ông McMaster không tiếc lời chỉ trích Moskva, cáo buộc Nga có các "hoạt động lật đổ" ở châu Âu. Và ngay sau đó ông ta lại bày tỏ hy vọng nhanh chóng cải thiện quan hệ giữa Washington và Moskva.

Ông nói điều này khi bình luận về một tuyên bố gần đây của Donald Trump rằng Mỹ và Nga sẽ dàn xếp đươc tất cả mọi việc với nhau."… Khi quan hệ đã xuống đến điểm thấp nhất, sau đó nó chỉ còn mỗi phương án là đi lên mà thôi," cố vấn của người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

"Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ có thể cứng rắn. Nhưng khó có thể có chuyện ông ta thiếu kiến thức. Không lẽ cố vấn của Trump không biết rằng IS có nguồn gốc từ Iraq do sự gây hấn của Mỹ và đã làm cho nhà nước Iraq sụp đổ.

Từ Iraq IS đã lan đến Syria, chứ không phải ngược lại," chủ tịch Ủy ban chính sách thông tin của Hội đồng Liên bang Alexei Pushkov cho biết.

Theo Sputnik