Đó là câu hỏi của bạn Phạm Tuấn liên quan quy định tuyển sinh vào các trường công an và quân đội năm 2017.

- Bạn Nguyễn Kiệt hỏi: Thi tổ hợp Toán, Văn, Sử vào trường công an có áp dụng cho các chiến sĩ nghĩa vụ không hay là tất cả thí sinh?

- Trả lời:

Bộ Công an vừa có văn bản công bố chỉ tiêu và hướng dẫn tuyển sinh vào các trường công an. Năm nay, các trường thuộc Bộ Công an, từ trung cấp đến đại học (ĐH), không tuyển sinh khối C0 (Văn, Sử, Địa) nhưng tuyển khối mới là C03 (Toán, Văn, Sử).

Quy định này áp dụng với tất cả đối tượng tham gia xét tuyển vào các trường của Bộ Công an, kể cả chiến sĩ nghĩa vụ muốn tham gia xét tuyển.

Sinh viên Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 (Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn.

- Bạn Phạm Tuấn: Em muốn đăng ký vào một trường công an, một trường quân đội có được không? Thí sinh có được thay đổi nguyện vọng (từ công an sang quân đội) khi có kết quả thi không? Nếu được, em phải thực hiện việc sơ tuyển ở 2 ngành này thế nào?

- Trả lời:

Năm nay, các trường ĐH, CĐ khối công an, quân đội cùng tham gia xét tuyển với các trường ĐH ngoài ngành. Tuy nhiên, các trường công an và quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 từ lúc sơ tuyển. Vì vậy, bạn chỉ có thể đăng ký sơ tuyển hoặc vào một trường công an, hoặc một trường quân đội.

Điều đó cũng có nghĩa bạn không được điều chỉnh nguyện vọng từ trường công an sang trường quân đội hay ngược lại. Thí sinh chỉ có thể điều chỉnh từ trường công an hoặc quân đội sang trường ĐH dân sự.

- Bạn Dương hỏi: Em nộp hồ sơ vào Đại học Phòng cháy Chữa cháy thì có thể nộp thêm vào trường khác ngoài nghành công an được không?

- Trả lời:

Bộ Công an chỉ quy định nhận hồ sơ đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường ĐH nào đó trong ngành. Các nguyện vọng còn lại, thí sinh đăng ký tùy theo mong muốn của mình.

Như vậy, bạn có thể đăng ký nguyện vọng 1 vào ĐH Phòng cháy Chữa cháy. Từ nguyện vọng 2, bạn có thể đăng ký ở bất kỳ trường ĐH dân sự nào.

- Bạn Nguyễn Thu: Em 20 tuổi, có được dự tuyển vào các trường công an năm nay không? Em có được sơ tuyển vào cả trường công an và quân đội không?

- Trả lời:

Bộ Công an quy định về đối tượng, độ tuổi như sau:

Cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi). Học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong ngành có thời gian phục vụ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi. Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự thi thêm một lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển (thời gian dự tuyển là đăng ký sơ tuyển, tháng 2 và 3/2017), không quy định độ tuổi.

Như vậy, tính đến năm 2017, bạn tròn 20 tuổi và hoàn toàn có thể đăng ký dự thi khối trường công an.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chỉ nhận sơ tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Bạn chỉ có thể đăng ký sơ tuyển vào hoặc trường công an hoặc trường quân đội, không thể đăng ký cả hai.

* Học sinh có câu hỏi thắc mắc về kỳ thi THPT quốc gia 2017, gửi về email giaoduc@zing.vn để được giải đáp.

Giang Giang