Chiều 11/4, cơ quan tố tụng (Công an - Viện Kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân) huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi xin lỗi công khai tại UBND xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đối với 3 công dân trên địa bàn cư trú vì đã để oan sai.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh xin lỗi 3 thanh niên oan sai. Ảnh: vtc.vn

Theo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, khoảng 23 giờ ngày 5/12/2012, Công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) nhận được tin báo của người dân, có hai thanh niên chặn đường cướp tài sản tại khu vực đường Trần Đại Nghĩa, thuộc ấp 5, xã Lê Minh Xuân. Ngay sau đó, Công an xã cùng lực lượng dân phòng đến nơi xảy ra vụ việc. Qua kiểm tra, truy tìm, đã phát hiện và bắt Trần Văn Uống, Khưu Khánh Sỹ đưa về trụ sở Công an xã để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại trụ sở Công an xã Lê Minh Xuân, Uống và Sỹ khai nhận có quen biết Trần Văn Đen và Ong Văn Sệt cùng làm chung tại một cơ sở sản xuất thức ăn gia súc trên địa bàn xã Lê Minh Xuân. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/12/2012, sau khi nhậu xong, Đen rủ Uống, Sỹ, Sệt ra đường Trần Đại Nghĩa để cướp tài sản và cả nhóm đồng ý.

Khi đó, Đen, Sệt, Uống, mỗi người nhặt một cây tầm vông để làm hung khí. Một lát sau, phát hiện anh Phan Thanh Quyền điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59N2-16655 chở chị Lê Thị Hoài Phương lưu thông theo hướng từ đường dẫn cầu Sài Gòn - Trung Lương về Bình Lợi, cả nhóm ra tay.

Khi chạy xe lại gần, anh Quyền phát hiện nhóm của Uống đang cầm hung khí nên hoảng sợ quay đầu xe chạy ngược lại. Lúc đó, Đen cầm khúc tầm vong đánh anh Quyền, nhưng không trúng nên cả nhóm đuổi theo và ném khúc cây về phía anh Quyền với ý định làm ngã xe.

Nhưng rất may là anh Quyền tránh được và chạy xe đến chốt dân phòng gần đó trình báo. Một lúc sau, thấy Công an xã và dân phòng đến, cả nhóm bỏ chạy. Đến khoảng 0 giờ ngày 6/12/2012, Uống và Sỹ bị bắt khi đang trốn trong đám cỏ ruộng gần nơi gây án. Ngày 11/2/2015, Sệt bị bắt và khai nhận cùng với Đen, Uống và Sỹ cướp tài sản, phù hợp với lời khai ban đầu của Uống và Sỹ.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Uống và Sỹ thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội; người bị hại khai không thống nhất; không thu giữ được vật chứng, không có nhân chứng. Do vậy không đủ chứng cứ để chứng minh hành vi của Đen, Uống, Sỹ và Sệt phạm tội cướp tài sản theo Điều 133 Bộ luật Hình Sự.

Chính vì vậy, ngày 30/11/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh ra Quyết định số 05/QĐ-VKS về việc đình chỉ vụ án hình sự. Đồng thời, ra các quyết định đình chỉ vụ án đối với các bị can trong cùng một ngày. Sau đó, ông Uống, ông Sỹ, ông Sệt có đơn yêu cầu 3 cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh phải tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương và đăng 3 số báo liên tiếp ở tỉnh Sóc Trăng để làm rõ vụ việc oan sai của mình.

Tại buổi xin lỗi công khai, đồng chí Võ Gia Bình - Phó Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) đại diện 3 cơ quan tố tụng trực tiếp xin lỗi 3 công dân cùng gia đình, người thân của họ trước sự việc để xảy ra oan sai làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân.

Còn đối với cán bộ giải quyết vụ án để xảy ra oan sai cũng đã bị xử lý theo quy định và mong 3 công dân bị oan sai cùng gia đình chấp nhận. Đồng thời, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh hứa sẽ tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên.

Đại diện 3 công dân bị oan sai, ông Trần Văn Huỳnh (cha ông Uống) chấp nhận lời xin lỗi công khai của cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh và đề nghị các cơ quan nhanh chóng giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân khi họ có đơn yêu cầu...

Trung Hiếu (TTXVN)