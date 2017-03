Trong khi lực lượng chức năng Hà Nội...

ráo riết

lập lại trật tự đô thị, tại nhiều tuyến phố nhiều quán bia vẫn kinh doanh choán hết vỉa hè.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị hôm 4/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho hay: “Tôi thống kê, hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán có công an đứng đằng sau, nên tất cả các ông công an bỏ mà thôi. Mà có quán triệt là tôi nói trật tự hết”.

Vào buổi tối, các quán bia hơi, hàng ăn tràn vỉa hè. Người đi bộ chỉ còn cách "đánh võng" xuống lòng đường.

Ghi nhận tại một số tuyến đường:

Đường Tạ Hiện trong khu vực phố cổ, cứ 17h hàng quán đã bày bàn ghế tràn lan, chỉ còn một đường đi rất nhỏ

Khoảng ít giờ sau, thực khách ngày một đông và mọi khoảng trống đều được lấp đầy. Người đi bộ chỉ còn cách len lỏi

Qua nhiều đợt triển khai, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhiều tuyến phố vẫn không thay đổi. Người đi bộ qua phố Bát Đàn phải "đánh võng" xuống lòng đường

Quán bia trên phố Hàng Giầy, bàn ghế được bày dưới đường

Tình trạng này xảy ra phổ biến ở phố cổ, nơi có đông khách du lịch qua lại

Càng về chiều tối khi vắng bóng lực lượng chức năng, các quán ăn càng bày thêm bàn ghế vươn ra xa chiếm hết lối của người đi bộ. Một quán bia hơi ở số 118 phố Hào Nam tuy khá vắng khách nhưng bàn ghế đầy vỉa hè

Trên phố Trần Khát Chân, ngay trước số nhà 280, vỉa hè bị bịt kín, một số cửa hàng kinh doanh đồ uống còn mang cả màn hình lớn ra phục vụ khách xem bóng đá

Một quán bia khác số 129 đường Nguyễn Trãi cũng bịt kín một đầu vỉa hè, dùng chính xe máy làm chướng ngại vật buộc người đi bộ phải xuống lòng đường

Quán nhậu số 85 Đại Cồ Việt bày bàn ghế ngay dưới chân cầu đi bộ

Các quán bia khác trên đường Đại Cồ Việt chỉ còn chừa lại lối nhỏ cho người đi bộ

Hàng quán vỉa hè dọc trên phố Tô Hiệu và đường Hồ Tùng Mậu

Quán bia hơi số 138 Lê Duẩn

Sau phát biểu của Chủ tịch TP Hà Nội, người đi bộ cũng phần nào hiểu rõ vì sao những quán bia, quán ăn vỉa hè vẫn “sống khỏe”

Trần Thường