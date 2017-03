Chiếc iPhone màn hình nhỏ nhất của Apple vừa được tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ, biến nó thành lựa chọn hợp lý hơn cả iPhone 6S.

Đúng một năm trước, Apple giới thiệu iPhone SE trong phản ứng trái chiều của nhiều người. Nó được xem là bản thu gọn của iPhone 6S - có chung vi xử lý, chung camera - với chi phí bỏ ra thấp hơn.

Một năm sau, iPhone SE được nâng cấp lần đầu tiên. Apple tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ cho phiên bản này. Hiện tại, iPhone SE 32 GB có giá bán 399 USD, bản 128 GB là 499 USD. Ngoài ra, máy không có thay đổi nào khác về phần cứng.

iPhone SE vừa được nâng cấp nhẹ, giữ nguyên giá bán cũ. Ảnh: Cnet.

iPhone SE về thực chất là iPhone 6S trong bộ khung 5S. Với những người cho rằng màn hình 4,7 inch của iPhone hiện nay là lớn, iPhone SE mang đến một kích cỡ “cổ điển” với màn hình 4 inch.

Theo Cnet, nó là một chiếc di động vừa đủ cho tất cả tiêu chí của người dùng. Bên cạnh kích thước nhỏ gọn, nó còn sở hữu 2 điểm quan trọng mà người dùng cực kỳ thích: Dung lượng lớn và pin tốt.

Với nhiều người, iPhone SE tốt hơn iPhone 6

iPhone 7 và 7 Plus tất nhiên là những chiếc iPhone tốt nhất hiện nay. iPhone SE xứng đáng xếp vị trí thứ 3, ngay bên dưới chúng. Nó có cùng cấu hình cơ bản so với iPhone 6S nhưng vượt trội hơn ở một số tiêu chí: Thời lượng pin tốt nhất trong số tất cả các model iPhone hiện nay, giá thấp hơn 150 USD so với 6S, có Touch ID và Apple Pay, kích thước nhỏ gọn nhất hay vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe truyền thống.

Có thể coi iPhone SE như một chiếc MacBook Air: Không sở hữu những điểm thời thượng nhất nhưng vẫn thời trang, thanh lịch và đủ dùng. Nó là một model phổ thông, thân thiện với túi tiền của người dùng.

Tương lai iPhone SE có được đảm bảo?

Apple có tung ra iPhone SE 2 hay không? Đây là câu hỏi không ai dám chắc có thể trả lời. Trường hợp của iPhone 5C trước đây càng khiến nhiều người tin rằng đây không phải mẫu sản phẩm được nâng cấp định kỳ của Apple.

Điều này đồng nghĩa khi mua máy, người dùng có nguy cơ sở hữu một sản phẩm có thể bị khai tử. Có một điều chắc chắn, iOS 11 vẫn sẽ hỗ trợ iPhone SE, thậm chí phiên bản sau nữa. Do đó, ngay cả khi Apple không phát hành bản nâng cấp của nó, người dùng cũng không chịu nỗi lo bị bỏ rơi.

Một năm sau khi ra đời, nó vẫn là chiếc iPhone tuyệt vời với giá trị sử dụng cao.

Tại Việt Nam, iPhone SE chính hãng được bán với giá 8,99 triệu cho bản 16 GB và 11,99 triệu bản 64 GB. Tuy nhiên, số lượng hàng tồn cho các model này không còn quá nhiều. Các đại lý chưa công bố thời điểm về nước cũng như giá bán của bản 32 và 128 GB mới.

Đức Nam