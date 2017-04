Hồng vừa bước qua bậc cửa, “thầy” liền giậm chân chỉ thẳng mặt cô phán: “Cô này người âm theo ngay sau lưng thế kia thì dẫu có là đại mỹ nhân cũng “muộn chợ”.

Một cô gái đang nhờ bà bói xem giúp đường tình duyên. Ảnh: Tiền Phong.

Vung bạc triệu nhờ thầy cắt “duyên âm”

Năm nay đã 33 tuổi mà Hồng vẫn một mình lẻ bóng. Cô gái đang làm chuyên viên kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm này có gương mặt trái xoan khá xinh xắn và nước da trắng hồng dễ thương. Với ngoại hình ưa nhìn và nghề nghiệp ổn định, Hồng lọt vào tầm ngắm của khá nhiều chàng trai có điều kiện tốt.

Bản thân Hồng cũng muốn chọn lấy một người để yên bề gia thất cho bố mẹ yên tâm. Thế mà không hiểu sao, đã yêu vài người nhưng cứ đến lúc bàn chuyện cưới hỏi là mọi chuyện của Hồng lại đổ vỡ.

Bạn bè thấy Hồng đẹp người mà lận đận tình duyên liền thủ thỉ mách cô một “thầy” chuyên cắt tiền "mát tay" lắm. Dù nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng Hồng vẫn quyết định cùng một cô bạn thân đến tận nhà ông thầy “cao tay” nức tiếng ở Hưng Yên.

Vừa bẽn lẽn bước qua bậc cửa, thầy thoáng thấy Hồng liền giậm chân, chỉ thẳng mặt phán: “Cô này người âm theo ngay sau lưng thế kia thì dẫu có là đại mỹ nhân cũng “muộn chợ” mà thôi”. Nghe lời ông thầy xong, Hồng tái mặt, người bạn thấy vậy vội đẩy cô vào trong, xì xụp quỳ lạy xin thầy xem thế nào rồi giải vận giúp.

Thầy rút ra một bộ bài, xỉa vài phát rồi đưa cho Hồng rút một lá bất kỳ. Thấy Hồng rút trúng cây đen, thầy chặc lưỡi bảo: "Đấy, người âm theo rõ ràng, đen thế kia cơ mà. Đứa theo cô kiếp trước vốn là công tử con nhà giàu, giờ nó cứ nằng nặc thích cô thôi, vong này khó cắt lắm. Vì thế phải làm lễ nhiều lần, thuyết phục dần dần nó mới nguôi".

Hoang mang vì lời phán của thầy, Hồng vội vàng rút 5 triệu đồng đưa cho thầy để làm lễ cúng. Nhận tiền xong, thầy bảo phải làm lễ 5 lần mới mong cắt đứt hoàn toàn cái "duyên dữ" này. 5 triệu đồng thầy cứ nhận trước nhưng... chưa chắc đã đủ.

Cùng cảnh chậm đường tình duyên như Hồng, My Vân, cô nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử, cũng khốn khổ không kém. Mặc dù có cái tên rất nữ tính, My Vân lại có cá tính mạnh mẽ như con trai và ở tuổi “băm”, cô vẫn chưa có bạn đời.

“Người ta bảo “Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau”, nhưng sao tôi đi “vồ” mãi chẳng được ai”, My Vân trầm ngâm bảo.

Với tính cách như con trai và mái tóc tém, My Vân trông rất trẻ so với tuổi và cũng có nhiều bè bạn. Nhưng khốn nỗi chàng nào đến với My Vân với “ý đồ” tìm bạn đời một thời gian sau bắt đầu trở nên xuề xòa, bá vai bá cổ Vân như chơi với đàn ông. Ai bảo tính cách của Vân “cool” quá.

Thế rồi một ngày, mẹ Vân lôi con gái xềnh xệch đến nhà một “cô”. Nhìn Vân, “cô” phán rất… lâm ly: “Người yêu từ kiếp trước của con vẫn theo đến tận cửa nhà cô kia kìa. Kiếp trước hai người yêu nhau nhưng bị ngăn cản nên không nên duyên số. Giờ anh ấy chưa đầu thai nên suốt ngày theo con, không cho con vui duyên mới”.

Thấy thầy phán thế, mẹ Vân ngay lập tức quyết định thay con gái: Cắt tiền duyên ngay, cắt tiền duyên khẩn cấp! Thế là đại lễ được bày ra giữa nhà, Vân thì được chỉ thị ngồi giữa chiếu lễ vái trong lúc thầy cắt tiền duyên. Xong xuôi, tính tổng chi phí cô đi tong 4 triệu đồng, gần bằng một tháng lương cày cục. Tất nhiên, Vân thì xót của như đứt từng khúc ruột. Chỉ có mẹ cô là hỉ hả chắc mẩm sang năm sẽ có con rể.

Cắt tiền duyên 3 lần vẫn… "ế" chỏng chơ

Gặp Thanh, có lẽ không ai có thể ngờ cô gái 28 tuổi có gương mặt xinh đẹp và cách nói chuyện cởi mở, thông minh này lại có thể gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời. Để cải thiện tình hình, cô nàng đã phải 3 lần đi “cắt tiền duyên”.

Thanh kể, 3 lần đi cắt tiền duyên là 3 lần gặp 3 thầy khác nhau. Lần đầu tiên, mẹ Thanh nhờ một thầy mo đến tận nhà để giúp con gái giải vận. Đầu tiên, cô phải chuẩn bị cho thầy cái lễ gồm một nhà sàn bằng tre và giấy, một cây chuối, một con gà sống chưa thiến. Khi lễ đã đầy đủ, thầy mo sẽ làm lễ khấn vái mời tổ tiên về để báo cho có duyên âm nào đang theo, phải cắt như thế nào mới dứt. Với lần cắt tiền duyên này, Thanh chỉ mất vài trăm nghìn tiền sắm lễ.

Tuy nhiên, sau khi thầy cắt xong mà gần năm trời, tình hình “vườn không nhà trống” vẫn chưa có cải thiện gì, Thanh đi cắt tiếp lần thứ hai. Lần này, Thanh được mọi người giới thiệu cho một “cô” mà theo lời kể là rất cao tay. Để chuẩn bị cho lễ cắt tiền duyên, Thanh phải chuẩn bị hoa đủ 6 màu, quả đủ 6 loại, gương, lược, vàng mã... Xong xuôi, thầy bắt đầu làm lễ để cắt duyên âm hết cả buổi trưa. Trước khi ra về, thầy bảo Thanh cứ chuẩn bị sẵn sàng, sang năm sẽ có người đến rước...

Lại một năm nữa trôi qua, Thanh chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy "lương duyên trời cho" xuất hiện theo lời thầy phán. Quá tang ba bận, lần gần đây nhất, Thanh đến "thỉnh" hẳn một "cô" ở Yên Bái. Thanh cho hay, trước khi bước vào cửa nhà thầy, cô phải hít thở 3 lần rồi hái một chiếc lá trước cửa. "Cô" bảo: "Chính chiếc lá mà con hái sẽ tượng trưng cho số mệnh của con để cô xem số vận của con thế nào, cắt tiền duyên ra sao cho đúng với mệnh".

Lần cuối cùng cắt tiền duyên, cô gái trẻ mất khoảng 800 nghìn cho các món lễ gồm trầu cau, hoa quả. Dù rất thành tâm và tin tưởng vào các thầy, xong sự thật đau đớn là đến giờ Thanh vẫn... lẻ bóng.

Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn tin tưởng: “Những cái này nó thuộc về tâm linh rồi, khó nói lắm. Dù cho đến giờ vẫn lẻ bóng thì mình vẫn thành tâm tin vào các thầy. Sang năm mà chưa có ai chắc mình sẽ tìm thầy nhờ… cắt tiền duyên tiếp".

Nguồn TTVN