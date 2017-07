Từ lâu, võng đã trở thành một đồ dùng quen thuộc đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Liệu có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng hay không?

Trong nội dung bài viết dưới đây, Phụ Nữ News sẽ giải đáp thắc mắc cho các mẹ về việc có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không.

Chiếc võng từ lâu đã được biết đến như "vị cứu tinh" của nhiều bà mẹ có con hay quấy khóc, khó ngủ. Tuy có công dụng như vậy, nhưng hầu như các mẹ đã không để ý đến những nguy cơ tiềm ẩn trong việc dùng võng cho trẻ sơ sinh. Thật ra, có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng hay không?

Thông thường, trẻ từ 3 tuổi trở xuống do hệ xương còn non yếu và đang trong giai đoạn phát triển nên dễ bị biến dạng khi nằm võng quá nhiều. Do đó, việc cho trẻ nằm võng có thể giúp con ngủ ngon hơn nhưng lại chứa nhiều nguy cơ làm cong lưng, lệch cột sống, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao do tư thế nằm luôn bị cong của bé.

Một tác động khác nữa mà khi bé nằng võng thường xuyên là quá trình phát triển của não và cơ bắp bị cản trở. Đặc biệt lúc trẻ 3-4 tháng tuổi , cơ thể bé cần được hoạt động quơ tay chân, chuẩn bị lật, ngồi,.. Những hoạt động này phải có sự lưu thông máu lên não, giúp não phát triển tốt hơn. Nếu để bé nằm võng, bé sẽ khó vận động, kiềm hãm sự phát triển cơ thể.

Và điều mà các mẹ hay làm là khi trẻ khóc hoặc khi ru ngủ cho trẻ, các mẹ thường lựa chọn chiếc võng như một biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Và sự thật, việc đặt trẻ xuống võng, đưa mạnh sẽ làm trẻ sợ hãi nắm chặt hai bàn tay và nín bặt. Và độ rung lắc đều đều của nhịp đưa, làm cho thần kinh trẻ mệt mỏi và để bảo vệ thần kinh, trẻ phải ngủ nhưng giấc ngủ trong trạng thái ức chế, sợ hãi.

Trẻ sơ sinh nằm võng như thế nào cho an toàn?

Để đảm bảo cho giấc ngủ cũng như sự phát triển của trẻ sơ sinh, hầu hết các chuyên gia đều khuyến cáo mẹ nên cho bé ngủ trên giường hoặc nằm trên một mặt phẳng an toàn. Chỉ trong những trường hợp bất khả kháng, mẹ mới nên cho bé nằm võng. Tất nhiên, phải đảm bảo các điều kiện an toàn sau đây:

– Để không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, mẹ nên dùng thêm một tấm đệm, tấm lót hoặc chiếc chiếu nhỏ đặt dưới lưng cho bé. Tạo cho bé tư thể ngủ thoải mái hơn, tránh cho cột sống bị cong, vẹo.

– Chi cho bé nằm võng trong thời gian ngắn. Không để bé ngủ quá lâu hoặc ngủ suốt đêm.

– Cho trẻ nằm chéo so với chiều võng để lưng được nâng đỡ.

– Chuẩn bị những vật dụng chắn võng, tránh để trẻ bị té ngã nếu lật người trong lúc ngủ.

– Không đung đưa trẻ quá mạnh và lâu, chỉ đưa nhẹ nhàng và dừng lại khi bé đã ngủ.

Hy vọng với nội dung bài viết trên đây có thể giúp các mẹ có thêm những kiến thức nuôi con khoa học, đặc biệt, giúp các mẹ biết được, có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng hay không. Chúc bé vui khỏe!

Lục Anh (tổng hợp)