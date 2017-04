Nhiều khách đi cùng chuyến đề nghị đưa nữ hành khách la hét ra khỏi máy bay ngay lập tức, nhiều ý kiến trên mạng xã hội yêu cầu cấm bay với những hành khách quá khích này...

Đại diện Cục Hàng không VN khẳng định nữ hành khách gây rối, không ký quyết định có thể bị cấm bay (ảnh chụp từ clip)

Cuối giờ chiều nay (4/4), trao đổi với Báo Giao thông về trường hợp nữ hành khách Trần Thị T. chửi bới, gây rối trên chuyến bay VJ 134 tối 3/4, bị lập biên bản nhưng không ký biên bản cũng như không chịu nhận quyết định xử phạt, ông Tô Tử Hùng, Phó trưởng phòng An ninh hàng không, Cục Hàng không VN cho biết hành khách này có thể sẽ bị cấm bay.

“Nếu hành khách này không đồng ý với quyết định của Cảng vụ Hàng không miền Nam có thể khiếu nại lên cơ quan cấp trên của đơn vị này là Cục Hàng không VN hoặc cũng có thể khởi kiện ra tòa dân sự. Trong trường hợp cố tình trốn nộp phạt vi phạm hành chính, nữ hành khách này có thể bị cấm bay”, ông Hùng nói rõ thêm.

Liên quan đến các trường hợp hành khách gây rối, ông Hùng cho biết Hiệp hội hàng không quốc tế IATA đang rất quan ngại về sự gia tăng các trường hợp khách đi máy bay cố tình gây rối và xu hướng chung hiện nay là cần có những quy định nghiêm minh hơn, đủ sức răn đe hơn để có thể giảm bớt tình trạng trên.

Về ý kiến cho rằng mức phạt đối với nữ hành khách Trần Thị T. có vẻ thấp hơn so với thiệt hại mà hãng hàng không cũng như hành khách đi cùng phải chịu (chuyến bay chậm 50 phút), ông Hùng cho biết mức xử phạt không đủ và cũng không phải để đền bù cho việc gây hại mà chỉ căn cứ vào hành vi để quyết định xử lý theo khung phạt theo quy định.

“Như trường hợp khách mở cửa thoát hiểm, hãng hàng không cho biết thường phải tốn đến 15 – 20 nghìn USD để cuộn lại phao song mức phạt vi phạm cũng chỉ từ 10 – 15 triệu”, ông Hùng nói thêm. Tuy nhiên, theo ông Hùng, các mức phạt liên quan đến vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng cũng đang được xem xét sửa đổi theo hướng tăng nặng để thêm sức răn đe.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, sự việc xảy ra trên chuyến bay VJ134 tối 3/4, dự kiến khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội lúc 21h10, sau đó đã phải chậm lại 50 phút. Trao đổi với Báo Giao thông, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Nguyễn Minh Tuấn cho biết nữ hành khách có hành vi la hét, gây rối tên là Trần Thị T. (45 tuổi), trú tại ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lí do nữ hành khách bức xúc to tiếng được cho là vì bị thay đổi cửa ra máy bay. Khách này nhận được thông báo muộn nên suýt bị trễ chuyến, khi lên máy bay lại không được ngồi chỗ mong muốn. Sau khi lên tàu bay, chị này tiếp tục mắng mỏ, chửi bới các tiếp viên hàng không. Thậm chí, khi một số hành khách vì sốt ruột lo chuyến bay bị chậm đã đến hòa giải, nữ hành khách này tiếp tục phản ứng lại, gây gổ. Theo một clip được đăng tải trên mạng xã hội, ngay lúc này, nhiều hành khách bất bình yêu cầu đưa nữ hành khách ra khỏi máy bay để chuyến bay có thể cất cánh.

Tổ tiếp viên đã thông báo sự việc với người có quyền cao nhất trên máy bay là cơ trưởng. Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên chuyến bay, cơ trưởng người nước ngoài đã quyết định từ chối vận chuyển nữ hành khách Trần Thị T. và đề nghị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đưa khách rời máy bay.

Theo ông Tuấn, sau khi bị đưa xuống máy bay, khách Trần Thị T tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan an ninh hàng không, không chấp hành ký biên bản vụ việc, không tiếp nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cảng vụ Hàng không miền Nam ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng với khách Trần Thị T.

Trong chiều nay (4/4), Cảng vụ Hàng không miền Nam đã gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về nơi cư trú của hành khách. Đại diện đơn vị này cho biết: “Trong vòng 10 ngày từ lúc nhận quyết định xử phạt, mà nữ hành khách trên không ra Kho bạc nộp phạt, chúng tôi sẽ báo cáo Cục Hàng không VN, đề nghị ra quyết định cấm bay đối với hành khách này”.

