Tỉnh Bến Tra đã xác minh thực tế việc thu mua bưởi da xanh chưa chín của thương lái người Trung Quốc tại các cơ sở thu mua bưởi.

Liên quan đến thông tin cho rằng có thương lái đến thu mua bưởi danh xanh non, ông Trần Minh Châu, Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Bến Tre khẳng định, qua kiểm tra, xác minh trên địa bàn các huyện Mỏ Cày Bắc, Châu Thành và thành phố Bến Tre, không có việc thương lái người Trung Quốc và một số thương lái khác trực tiếp đến thu mua bưởi non như phản ánh.

Không có việc thương lái Trung Quốc thu mua bưởi da xanh chưa chín. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo ông Trần Minh Châu, từ ngày 18 đến 20/7/2017, Tổ kiểm tra, xác minh gồm đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện Mỏ Cày Bắc, Châu Thành và thành phố Bến Tre đã đến kiểm tra, xác minh thực tế việc thu mua bưởi da xanh chưa chín của thương lái người Trung Quốc tại các cơ sở thu mua bưởi.

Tổ đã đến kiểm tra, xác minh tại cơ sở Hương Miền Tây (ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc); Tổ hợp tác Bưởi da xanh Phú Thành ( xã Quới Sơn, Châu Thành); Hợp tác xã Du lịch-Nông nghiệp Bến Tre ( xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre) và cơ sở thu mua bưởi Hoàng Quý (xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre).

Qua kiểm tra, xác minh các cơ sở đều khẳng định không có tình trạng thu mua bưởi non như thông tin phản ánh.

Qua trao đổi với Tổ kiểm tra, xác minh, đại diện cơ sở thu mua bưởi Hoàng Quý và Hợp tác xã Du lịch-Nông nghiệp Bến Tre cho biết, thời gian qua, cũng có một số thương lái đến đặt vấn đề thu mua bưởi đạt chất lượng nhưng chỉ mua bưởi loại 2, loại 3, không mua bưởi loại 1.

Theo phản ánh của các cơ sở, cũng có thời điểm, bưởi khan hiếm nên một số thương lái trực tiếp đến các hộ dân thu mua bưởi sớm hơn so với yêu cầu bình thường để đủ số lượng cung cấp cho thị trường.

Hiện nay, Hợp tác xã Du lịch-Nông nghiệp Bến Tre có thu mua những trái bưởi non do các xã viên cắt tỉa trái (trái nhỏ, trái méo…), cung cấp cho chi nhánh Công ty cổ phần XNK N.P.T đặt tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm để chiết xuất tinh dầu, chứ hoàn toàn không có việc thương lái Trung Quốc đến thu mua bưởi non.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Phan Thị Thu Sương cho biết, Bến Tre hiện có khoảng 6.500 ha bưởi da xanh, sản lượng hằng năm gần 100.000 tấn trái. Đến nay, bưởi da xanh Bến Tre đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước bởi chất lượng đảm bảo và được người tiêu dùng tín nhiệm.

Về lâu dài, để nâng cao chất lượng và đảm bảo đầu ra ổn định cho bưởi da xanh, tỉnh Bến Tre khuyến khích nông dân tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác như hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liến kết với các doanh nghiệp tiêu thụ nhằm tạo ra chuỗi giá trị liên kết lâu dài, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng bưởi da xanh. /.