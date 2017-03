Do có mối quan hệ cá nhân từ trước với bà Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Trưởng PGD 14 (NH TMCP Quốc Dân - NCB), từ 2012 – 2015, bà Nguyễn Bạch Mai (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN) đã gửi tiền tiết kiệm tại NCB số tiền cả gốc và lãi là hơn 8,7 tỷ. Trong thời gian này, bà Mai nghe theo tư vấn của bà Hà đã rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm đưa cho bà Hà để được hưởng lãi suất cao hơn (13%/năm).

Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi bà Hà trả tiền không được, gần 1 năm sau, bà Mai mới đến Ngân hàng làm việc và gửi đơn đề nghị Ngân hàng kiểm tra, giải quyết. Khi nhận được đơn, NCB đã kiểm tra trên hệ thống và xác định toàn bộ sổ tiết kiệm của bà Mai đã được làm thủ tục tất toán theo đúng quy định của Pháp luật và của NCB (các chứng từ tất toán đều do chính bà Mai ký, lần rút cuối cùng là vào 6/10/2015). Vụ việc hiện đã được phía NCB chuyển sang cơ quan Công an xác minh, giải quyết .

Từ lời hứa hẹn lãi cao

Từ năm 2012, bà Mai đã có giao dịch gửi tiết kiệm tại NCB – PGD số 14 nơi bà Hà làm việc, tổng số tiền Bà Mai gửi (bao gồm cả gốc và lãi) tính đến ngày 6/1/2016 là 8,701,105,668.00 VND. Thời điểm cuối năm 2015, bà Hà có tư vấn cho bà Mai chuyển đổi sang hình thức gửi tiền khác với lãi suất lên đến 13%/năm đồng thời thuyết phục bà Mai tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm để đưa cho bà Hà làm thủ tục chuyển đổi. Do gia đình bà Mai và Hà có mối quan hệ từ trước (chồng bà Mai là cán bộ cấp cao thuộc Bộ công an và là cấp trên của chồng bà Hà) nên bà Mai đã tin tưởng và đồng ý làm theo.

Mỗi lần bà Mai gửi tiền cho bà Hà đều chỉ nhận bản “bảng kê tiền gửi” có chữ ký của bà Hà được đóng dấu của Phòng giao dịch 14 mà không kê khai các biểu mẫu nộp tiền. Thời điểm giữa năm 2016, bà Mai có liên hệ với bà Hà để đòi tiền,bà Hà nhiều lần hứa cho người mang tiền đến cho bà Mai nhưng đều không thực hiện. Sau nhiều lần yêu cầu bà Hà trả tiền không được, gần một năm sau (tháng 1/2017) bà Mai mới trực tiếp đến NCB để yêu cầu rút tiền. Tại đây, nhân viên NCB cho biết số tiền theo Sổ tiết kiệm của bà Mai đã được tất toán với đầy đủ chữ ký của bà Mai và ngân hàng không có bất cứ sản phẩm nào liên quan đến Bảng kê tiền gửi này. Trước tình hình đó, bà Mai đã làm đơn lên Thanh tra NHNN và ngân hàng NCB đề nghị ngân hàng, kiểm tra giải quyết.

Sau khi nhận được đơn, NCB đã tiến hành kiểm tra, kết quả: Từ năm 2012, bà Mai có gửi một số sổ tiết kiệm tại Phòng giao dịch 14 – NCB. Tuy nhiên cho đến thời điểm 6/10/2015, toàn bộ tiền gửi tiết kiệm của bà Mai đã được làm thủ tục tất toán. Sau thời điểm đó cho đến thời điểm kiểm tra, bà Mai không còn khoản tiền nào gửi vào NCB. Kiểm tra chứng từ các lần gửi và rút tiền của bà Mai đều hợp pháp, phù hợp quy định của pháp luật và của NCB.

Do bà Hà đã nghỉ việc từ tháng 9/2016 nên phía NCB đã nhiều lần gửi giấy mời bà Hà đến làm việc, nhưng bà Hà đều không có mặt. Đối chiếu các chứng từ bà Mai cung cấp, NCB cho biết có nhiều chi tiết cần làm rõ nên đã chuyển hồ sơ sang Công an Thành phố Hà Nội để điều tra, đồng thời nhanh chóng trả lời đơn của bà Mai để hai bên có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Phía ngân hàng cũng khẳng định luôn ưu tiên lợi ích của KH lên hàng đầu và sẽ lấy kết luận của cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở giải quyết vụ việc.

Cam kết nợ cá nhân của bà Hà

Có hay không dấu hiệu sai phạm cá nhân?

Trả lời PV báo chí, đại diện NCB cho biết: “Ngay khi nhận được đơn của bà Mai, NCB đã xử lý nhanh chóng theo quy trình và rất thiện chí trong việc nỗ lực mời các bên lên làm việc để xác minh vụ việc cũng như tìm phương án khắc phục. Đại diện NCB cũng khẳng định, các Bảng kê tiền gửi bà Mai cung cấp là do bà Hà tự lập, không phải là giấy nộp tiền hoặc giấy xác nhận nộp tiền vào ngân hàng và cũng hoàn toàn không phải là sản phẩm và mẫu biểu của Ngân hàng vì những lý do sau:

Tuy có chữ ký của bà Hà – nguyên trưởng phòng GD và có đóng dấu của PGD 14 (đang giám định con dấu) nhưng trên bảng kê chỉ nêu Tên Khách hàng mà không có đủ các nội dung hợp pháp, hợp lệ theo quy định của NCB như: Mã số khách hàng, Số CMDN, Địa chỉ, không có người thu tiền và người nộp tiền, người lập biểu. Các quy định, quy trình, biểu mẫu sản phẩm của NCB đều không có mẫu biểu này. Đặc biệt, tại thời điểm bà Hà lập bảng kê tiền gửi, NCB không có bất cứ sản phẩm huy động nào có mức lãi suất 13%/năm.

Khi được hỏi về con dấu đóng tại Bảng kê, đại diện ngân hàng này cũng cho biết, để bảo đảm việc vận hành tại ngân hàng được thông suốt, Kiểm soát viên giữ dấu khi đi vắng sẽ bàn giao lại con dấu cho cấp quản lý (có biên bản bàn giao). Như vậy cũng không loại trừ khả năng con dấu trên bảng kê của bà Mai đã được bà Hà thực hiện trong các khoảng thời gian KSV đi ra ngoài và bàn giao con dấu lại cho trưởng đơn vị.

Như vậy, NCB đã giải quyết vụ việc một cách rõ ràng, minh bạch, kịp thời báo cáo NHNN và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an xác minh làm rõ. Đồng thời sẵn sàng hợp tác điều tra và chịu trách nhiệm nếu NH được xác định là có lỗi. NCB rất tin tưởng vụ việc sẽ được giải quyết thấu đáo vì chồng bà Mai và chồng bà Hà đều là Cán bộ công an, làm trong Cơ quan thanh tra am hiểu về pháp luật.

Hiện tại, phía NCB vẫn đang nỗ lực thuyết phục bà Hà hợp tác điều tra và cung cấp toàn bộ tư liệu, chứng cứ liên quan cho cơ quan điều tra để có kết quả sớm nhất và có biên pháp khắc phục thiệt hại cho khách hàng.

Đức Nam