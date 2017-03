Nguyễn Hoàng Lê My đã trở thành một trong những tấm gương điển hình của phụ nữ Việt hiện đang làm việc và lập nghiệp trên đất khách khi đưa bánh mì Việt ướp lá chanh, ngũ vị hương và nước mắm truyền thống thương hiệu Bánh Mì Girl “nổi như cồn” trên đất Hà Lan.

Nguyễn Hoàng Lê My và đối tác

Điểm đặc biệt của Bánh Mì Girls là sử dụng lá chanh, ngũ vị hương, nước mắm của Việt Nam để ướp nguyên liệu, kết hợp các vị rau thơm như mùi, húng để ăn kèm với bánh mì tạo ra hương vị đậm đà, tươi ngon và cân bằng.

Nguyễn Hoàng Lê My vui vẻ tiết lộ: "Công ty không có nhiều vốn, không có cửa hàng, tập trung vào đối tượng khách hàng là doanh nghiệp do họ có thể cung cấp địa điểm, nhà ăn và một lượng khách hàng cố định, do đó doanh thu của công ty luôn được đảm bảo".

Sau hơn 2 năm hoạt động, công ty của My đã có được các hợp đồng phục vụ bữa trưa và các sự kiện của các doanh nghiệp lớn như Philips, Tom Tom, The Hague Security Data, Binkbanck, Amsterdam World Trade Center…

Thực khách tại gian hàng của Bánh Mì Girls tại hội chợ

Nguyễn Hoàng Lê My, 29 tuổi, thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Phần Lan, đã thành lập công ty Bánh Mì Girls tại Hà Lan vào năm 2015.

"Lượng khách trung bình Bánh Mì Girls phục vụ trong một bữa trưa có thể dao động từ 100-300 khách. Công ty còn cung cấp sản phẩm cho các sự kiện đơn lẻ của các doanh nghiệp, tham gia các ngày lễ, hội chợ, cao điểm là vào mùa hè, khi Hà Lan có nhiều sự kiện thu hút nhiều người tham dự", My cho biết.

Cô dự định trong thời gian tới có thể mở rộng thị trường cho Bánh Mì Girls đến các thành phố lớn khác tại Hà Lan.

Và dù xa quê hương, nhưng cô gái vẫn hướng về Việt Nam với suy nghĩ: "Trong tương lai khoảng 5 năm, My mong muốn có thể hợp tác với các bạn trẻ trong nước để mở những buổi talk-show, để giúp các bạn trẻ Viêt Nam về định hướng nghề nghiêp cũng như chia sẻ những kinh nghiệm bài học trong kinh doanh".

Nhãn hiệu sản phẩm của Bánh Mì Girls tại các sự kiện

Đặng Phương Thảo -