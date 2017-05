Ngay sau khi mẹ Huyền My chính thức lên tiếng về scandal Á hậu bị tố "thả thính", cô gái tố Huyền My lập tức tung ra bằng chứng phản bác.

Vài ngày trở lại đây, Á hậu Huyền My đang dính vào scandal bị tố nhắn tin "thả thính" với người yêu của một hot girl có tiếng tại Hà Nội. Cô gái này đã có những bằng chứng đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân của mình để kêu gọi sự ủng hộ từ phía cộng đồng mạng.

Á hậu Huyền My đang dính vào một scandal không đáng có

Mới đây, sau một thời gian im lặng, mẹ của Huyền My cũng là người luôn theo sát những hoạt động nghệ thuật của cô đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Theo đó bà cho biết rằng trong đêm thời trang của NTK Hoàng Hải, bà luôn theo sát con gái từng bước, không hề có chuyện Huyền My nói chuyện hoặc tiếp xúc với ai mà bà không biết, đặc biệt là người đàn ông được nhắc tới trong status "tố cáo" Huyền My.

Huyền My cùng với mẹ của mình

Thế nhưng ngay lập tức chủ nhân facebook có những lời "tố" Huyền My đã tung những bằng chứng cụ thể cho rằng trước đó Huyền My đã có quen biết với người yêu của mình, tức thiếu gia Jackson Trần. Theo đó, cô đã đăng tải một đoạn clip mà trong đó là đoạn nói chuyện của cô cùng Huyền My qua facebook, trong đó Huyền My nhận có biết Jackson Trần.

Đoạn clip bằng chứng của cô gái tố Huyền My:

Theo những bằng chứng chủ nhân facebook này tung ra thì cuộc nói chuyện về người yêu thiếu gia của hai người đã có từ tháng 11 năm 2016. Cô gái chia sẻ ảnh của người yêu và Á hậu Huyền My có thừa nhận là biết người này. Ngay khi bằng chứng này được tung ra, có nhiều ý kiến cho rằng mẹ Á hậu Huyền My chỉ nói là trong thời gian buổi lễ Huyền My không nói chuyện với ai, chứ cũng không cho biết mối quan hệ của hai người. Vì vậy rất khó để nói là mẹ Huyền My nói sai sự thật như cô gái này chia sẻ.

Ngoài ra, những bức ảnh của thiếu gia Jackson Trần trò chuyện với cô gái này cũng được đăng tải như một bằng chứng về mối quan hệ giữa thiếu gia và cô gái này đã sắp đi tới hôn nhân.

Những lời hứa hẹn "có cánh" của Jackson Trần với cô gái tố Huyền My