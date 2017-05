Cô gái từng ‘tố” Huyền My đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân và cho biết Á hậu đã không trung thực và tiếp tục tung thêm bằng chứng mới.

Ngày 16/5, cô gái từng lên tiếng tố Á hậu Huyền My “thả thính” người yêu mình đã đăng tải trên trang cá nhân sẽ dừng lại câu chuyện ở đây do nghe lời của người lớn.

Tuy nhiên, sau khi mẹ Á hậu Huyền My lên tiếng phủ nhận thông tin trên: “Tôi vô cùng sửng sốt khi con tôi bị gán vào vụ việc này. Tôi chính là người trực tiếp cùng Huyền My đến buổi diễn, cùng về và theo sát con gái trong suốt đêm diễn của NTK Hoàng Hải. Tôi khẳng định trong đêm diễn đó, Huyền My tập trung hoàn toàn cho công việc, càng không có thời gian để trò chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai không có liên quan khác. Khi biết được thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cô gái đã tung tin".

Cô gái tố Á hậu Huyền My tiểu nhân, tiếp tục tung bằng chứng

Cô gái từng ‘tố” Huyền My đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân và cho biết Á hậu đã không trung thực. Bởi lẽ, trước đó khi nhắn tin với cô gái, Á hậu Huyền My cũng cho biết cô có facebook của Jackson Tran – là người yêu của cô gái nói trên những hiện giờ lại hoàn toàn phủ nhận không quen biết.

“Sự thật như nào thì lương tâm của e biết” – cô gái tố Huyền My lên tiếng khẳng định.

Không những thế, cô còn tiếp tục chia sẻ những hình ảnh tin nhắn, làm bằng chứng để chứng minh Á hậu Huyền My nói dối về mối quan hệ của cô và Jackson Tran.

Cô gái chia sẻ trên trang cá nhân

Những bằng chứng tiếp tục được tung ra

Trong những chứng cứ đăng tải, cô gái khẳng định Á hậu Huyền My và Jackson Tran có quen biết nhau. Hơn nữa, Jackson Tran và cô gái vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Cô gái khẳng định cô chỉ muốn giữ cha của con mình thôi.

Được biết, dù Jackson Tran và người yêu chưa kết hôn nhưng cả hai đã có chung một con gái kháu khỉnh.

Video bằng chứng cô gái đã đăng tải

Cách đây vài giờ, Hà Lade – bạn thân của cô gái tố Huyền My tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân thông tin mới nhất về scandal của Huyền My và thiếu gia Jackson Tran.

Theo Hà Lade: "Rất ít khi share chuyện không phải của mình kể cả khi Tấm là bạn thân. Nhưng nói thật, con người có sĩ diện, biết là lỗi tại thằng đàn ông nhưng người đàn bà một khi bị nhắc nhở tử tế người thứ 3 thì người thứ 3 nên có tự trọng. Mẹ nào mà chẳng thương con nhưng một khi con sai thì im lặng là vàng. Còn với thằng trẻ con kia thì ừ đành hộp sữa còn chẳng mua nổi cho con mà rảnh đi đấu giá cái váy con đàn bà mặc. Sống giàu mà không sang thì chẳng khác gì gỗ công nghiệp. Tấm à, không đáng phải bận tâm, không đáng phải tổn thương vì những kẻ bất lương".

Hà Lade không chỉ nói Jackson Tran là “thằng trẻ con kia” mà còn khẳng định, thiếu gia sinh năm 1997 còn không mua nổi hộp sữa cho con mà “rảnh đi đấu giá cái váy con đàn bà mặc”.

Câu chuyện Á hậu Huyền My bị tố “thả thính” bạn thân tiếp tục khiến dân mạng hoang mang vì những chứng cứ mới. Á hậu Huyền My vẫn tiếp tục im lặng trước những thông tin trên.

→ Thêm người “tố” Á hậu Huyền My “gạ” đàn ông đã có chủ

An Nguyên