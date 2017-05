Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Ha (23 tuổi) sẽ lột tả nhân vật cô gái Kim trong vở nhạc kịch Cô gái Sài Gòn ( Miss Saigon ) trong tour diễn ở Anh, kéo dài từ tháng 7 đến năm 2018.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Hàn Quốc Park Young Joo sẽ thủ vai Thủy trong chuyến lưu diễn này.

Cô gái Sài Gòn, do Claude-Michel Schonberg và Alain Boublil soạn nhạc, được dàn dựng theo vở opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Italy Giacomo Puccini.

Vở nhạc kịch có bối cảnh trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong những năm 1970, kể về một câu chuyện tình đầy bi kịch giữa người phụ nữ Việt Nam tên Kim và lính Mỹ Chris.

Mặc dù có những tranh luận về Chủ nghĩa phương Đông và sự phân biệt chủng tộc, tuy nhiên Cô gái Sài Gòn đã mở ra nhiều cơ hội cho nhiều diễn viên mang trong mình dòng máu châu Á.

Kim Soo Ha, nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc sẽ thủ vai Kim trong vở "Cô gái Sài Gòn" trong tour diễn ở Anh sắp tới

Trở lại những năm 1990, Lee So Jung là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trình diễn ở sân khấu Broadway và nam diễn viên Mỹ gốc Hàn Michael Lee cũng thủ diễn chính trong phiên bản vở nhạc kịch Cô gái Sài Gòn do Broadway sản xuất.

Khi vở nhạc kịch Cô gái Sài Gòn được làm mới ra mắt khán giả khu sân khấu West End ở London (Anh) hồi năm 2014, nam diễn viên Hàn Hong Kwang Ho thủ vai Thủy, sĩ quan Việt Nam và đồng thời là vị hôn phu của nhân vật Kim. Còn nam diễn viên Hàn Jo Sang Woong đảm nhiệm vai diễn này vào năm 2015.

Trong thời gian Cô gái Sài Gòn lên sân khấu West End hồi năm 2014, Kim Soo Ha thủ vai một cô gái bar người Việt Nam. Đây là vai diễn ra mắt sân khấu nhạc kịch của Kim Soo Ha và cô đã thành công trong 33 lần trình diễn ở London.

Park Young Joo là một diễn viên còn vô danh ở Hàn Quốc song anh tự tin và sẽ cố gắng hết sức khi được giao vai Thủy trong vở nhạc kịch "Cô gái Sài Gòn"

Sau London, Kim Soo Ha lần lượt diễn vai này cùng hai nữ diễn viên khác trong tour diễn Cô gái Sài Gòn ở Nhật Bản, bắt đầu hồi tháng 10/2016, trước khi tham gia tour diễn ở Anh.

Kim Soo Ha đã tham gia quá trình thử vai cho tour diễn ở Nhật và nhà sản xuất Cameron Mackintosh đã tiếp tục chọn cô cho phiên bản Cô gái Sài Gòn đã được làm mới trong tour diễn ở Anh.

“Tôi mong ước được trở thành một nữ diễn viên nhạc kịch từ khi còn học tiểu học khi một vở diễn nhỏ. Tôi đã học hát, vũ đạo trong các quán karaoke bởi tôi không có khả năng theo học các lớp tư nhân” – Kom Soo Ha kể.

Cảnh trong vở "Cô gái Sài Gòn"

Trong khi đó, Park Young Joo lại là một diễn viên còn khá vô danh ở Hàn Quốc. Nam diễn viên 33 tuổi này từng theo học Quả trị Kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Seoul nhưng đã đổi nghề và theo đuổi sự nghiệp sân khấu sau khi xem vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát opera (The Phantom of the Opera) ở London.

Năm 2009, Park Young Joo bắt đầu xuất hiện trong làng giải trí Hàn Quốc với vai trò diễn viên và hầu như chỉ đóng các vai phụ. Hồi năm ngoái, anh học chuyên ngành âm nhạc tại Viện Âm nhạc & Nghệ thuật Vienna (Áo).

“Mặc dù tôi không nổi tiếng nhưng tôi tự tin và là diễn viên siêng năng, ưa học hỏi. Các diễn viên đẳng cấp thế giới đều bắt đầu từ những vai phụ và tôi sẽ cố gắng hết sức khi diễn trong vở Cô gái Sài Gòn” - Park Young Joo chia sẻ.

'Miss Saigon' lên sân khấu West End: Nữ sinh Mỹ tỏa sáng trong vai cô gái Việt

Bản dựng mới của vở kịch kinh điển 'Miss Saigon' vừa đạt thành công vang dội tại Anh, mang đến danh tiếng cho nữ diễn viên chính Eva Noblezada. Dù thủ vai cô gái Việt Nam tên Kim, Noblezada thực chất là người Mỹ gốc Philippines.

Tour diễn Cô gái Sài Gòn ở Anh sẽ bắt đầu với buổi diễn tại Leicester Curve từ ngày 1/7 đến ngày 22/7 và sẽ tiếp tục đến với khán giả Birmingham, Dublin và nhiều thành phố khác.

Tuấn Vĩ

Theo Korea Times