Người lên tiếng tố Huyền My "thả thính" bạn trai vừa có những chia sẻ xoay quanh sự việc này.

Mới đây, một tài khoản facebook bất ngờ tiết lộ những đoạn tin nhắn qua lại được cho là của Á hậu Huyền My với một người đàn ông. Lời lẽ đối đáp qua lại khá tình cảm và người đàn ông còn là người yêu của bạn thân Huyền My. Người này còn khẳng định giữa cô và Á hậu Việt Nam 2014 là mối quan hệ thân tình thường xuyên qua lại. Bản thân Huyền My cũng biết rõ bạn trai cô nhưng vẫn cố ý tiếp cận.

Liên hệ với tài khoản facebook, cô gái có tên thường gọi là Tấm - người "bóc phốt" Huyền My đã có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến sự việc này.

Tại sao bạn lại quyết định công khai thông tin Huyền My "thả thính" người yêu mình?

Vì đơn giản là mình thấy ức chế với cách cư xử của My.

Bạn có nghĩ rằng cách làm đó khiến việc bé xé ra to không?

Mình muốn cho cô ấy biết rằng không phải cứ nói lời ngọt ngào, rồi tỏ vẻ dễ thương xong mặc dù biết đó là bạn trai mình mà vẫn nhắn tin như vậy. Còn chuyện to hay bé là do suy nghĩ của mỗi người.

Mối quan hệ giữa bạn và người anh chàng người yêu mà bạn gọi là "chồng" trong câu chuyện này hiện tại đang thế nào?

Bọn mình đã yêu nhau được mấy năm và cậu ấy là cha của con gái một tuổi của mình.

Vậy còn mối quan hệ giữa Huyền My và hai bạn?

My và mình biết nhau được 6 năm, mình dành khá nhiều tình cảm cho cô ấy cho đến khi xảy ra sự việc này.

Nhiều ý kiến cho rằng chỉ thông qua những tin nhắn này mà khẳng định Huyền My "thả thính" là hơi sớm, bạn thấy sao?

Một người con gái đã được nhắc đó là người đàn ông đã có người yêu, đã được gửi hình con của anh ấy cho cô ấy xem, mà vẫn dùng những từ ngữ như trong tin nhắn thì mình cho là đến lúc mình phải lên tiếng.

Huyền My đã có phản hồi gì sau khi những tin nhắn này được bạn công khai trên mạng chưa?

Mình thấy rất nhiều facebook ảo comment trên trang của mình những điều không hay, nếu cô ấy không có gì sai thì tại sao vẫn online, vẫn có facebook của mình mà lại im lặng suốt từ hôm qua đến giờ?

Anh chàng bạn trai đã lên tiếng và có ý bênh vực Huyền My trên trang cá nhân. Là người trong cuộc, cảm giác của bạn lúc này thế nào?

Mình hiểu bạn trai mình, anh ấy luôn cho rằng mình bồng bột và ngốc ngếch. Nhưng sau chuyện này việc tình cảm của chúng mình có thể đến hồi dừng lại.

Bạn trai cô gái bóc phốt Huyền My lên tiếng bênh vực Á hậu Việt Nam 2014.

Nhiều người đồn nhau về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với anh ấy dù hai người đã có con?

Chuyện tình cảm của con người không thể lúc nào cũng lành và ngọt mãi được. Mình hiện đang là một người mẹ đơn thân.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!