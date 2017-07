Rooney từng chia sẻ, việc khỏa thân vì điện ảnh không có gì đáng phải xấu hổ hay bị lên án.

Ngay từ khi chưa ra mắt, bộ phim tâm lý 18+ Una đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng bởi những cảnh quay “nóng rát mắt”. Để diễn tả chân thực nhất nhân vật của mình, diễn viên Rooney Mara – thủ vai nữ chính của bộ phim đã không ngần ngại khỏa thân hoàn toàn. Cô khoe trọn bộ ngực trần đầy quyến rũ của mình trong hai phân cảnh: khi cô tắm và khi ân ái với bạn diễn Ben Mendelsohn.

Cảnh quay táo bạo trong phim Una

Nữ diễn viên 27 tuổi được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim đình đám Cô gái có hình xăm rồng (The Girl with the Dragon tattoo), trong đó cô cũng đã có những cảnh giường chiếu cực kỳ táo bạo, phô diễn thân hình mảnh mai hoàn hảo như búp bê.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng nổi tiếng là có phong cách phóng khoáng, không ngại diễn cảnh nóng trong các sản phẩm điện ảnh khác như Tác dụng phụ (Side Effects) đóng chung cùng nam diễn viên điển trai Channing Tatum hay Carol, bộ phim với chủ đề nhạy cảm về đồng tính nữ, đóng chung với diễn viên gạo cội Cate Blanchett.

Rooney từng chia sẻ, việc khỏa thân vì điện ảnh không có gì đáng phải xấu hổ hay bị lên án. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn phải tự vạch ra cho mình một ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục.

Nữ diễn viên không ngại ngần khi thoát y vì mục đích nghệ thuật

Khác với nhiều nữ diễn viên chỉ được biết đến với danh hiệu “bình hoa di động” không có tài cán gì ngoài việc khoe thân, thực lực của Rooney Mara đã được giới phê bình công nhận khi cô hai lần được đề cử giải Oscar cho hai hạng mục: Nữ diễn viên chính Xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ Xuất sắc nhất. Những nhân vật mà cô thể hiện luôn có chiều sâu tâm lý phức tạp, đòi hỏi khả năng diễn xuất hết mực tinh tế.

Những vai diễn của Rooney luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem với diễn xuất nhập tâm, tinh tế

Una là một bộ phim chuyển thể từ kịch, kể về cuộc chất vấn của cô gái trẻ với người đàn ông hàng xóm đã từng quan hệ với cô từ năm 13 tuổi. Dự kiến phim sẽ ra rạp vào ngày 1/9 tới tại anh và vào ngày 19/1/2018 tại Mỹ.

Poster của bộ phim Una