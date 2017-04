Tác phẩm gay cấn thứ 5 trong loạt tiểu thuyết ăn khách “Cô gái có hình xăm rồng” (The Girl with the Dragon Tattoo) của nhà văn Thụy Điển quá cố Stieg Larsson sẽ ra mắt độc giả vào tháng 9​.

'Cô gái có hình xăm rồng' đã được đạo diễn Mỹ David Fincher đưa lên màn bạc. (Nguồn: vulture.com)

Tác phẩm gay cấn thứ 5 trong loạt tiểu thuyết ăn khách “Cô gái có hình xăm rồng” (The Girl with the Dragon Tattoo) của nhà văn Thụy Điển quá cố Stieg Larsson sẽ ra mắt độc giả vào tháng 9 .

Theo thông báo của Nhà xuất bản Alfred A. Knopf, tiểu thuyết mới mang tên “The Girl Who Takes an Eye for an Eye,” tiếp nối loạt truyện kể về Lisbeth Salander, cô gái trẻ có tuổi thơ và tuổi trưởng thành hết sức đặc biệt, sẽ được phát hành vào ngày 12/9.

Tác phẩm mới do nhà báo Thụy Điển David Lagercrantz chấp bút sẽ tiếp tục kể về các cuộc phiêu lưu của cô gái Salander có vẻ ngoài gai góc, giao tiếp đi ngược lại những nguyên tắc xã hội nhưng có trí thông minh tuyệt vời và nhà báo điều tra Mikael Blomkvist.

Loạt truyện kể về Salander do cố nhà văn Larsson sáng tác đã được xuất bản năm 2005 một năm sau khi ông mất. Ba phần của loạt truyện do nhà văn sáng tác đã gây tiếng vang lớn sau khi được xuất bản và nhanh chóng trở thành tác phẩm ăn khách nhất với 85 triệu bản được bán ra.

Với mong muốn tiếp nối thành công của chuỗi câu truyện thú vị về Salander, nhà văn Lagercrantz đã được giao trọng trách chấp bút cho phần thứ 4 của loạt truyện mang tên "The Girl in Spider's web."

Phần thứ năm hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn dắt độc giả tới những diễn biến gay cấn trong thế giới xã hội đen Bắc Âu.

Hồi năm 2011, cuốn tiểu thuyết “Cô gái có hình xăm rồng” đã được đạo diễn Mỹ David Fincher đưa lên màn bạc. Phim kể về cuộc truy tìm sự thật đằng sau vụ mất tích của một cô gái 40 năm về trước của hai nhân vật chính.

Phim được đề cử 5 giải Oscar, một trong số có đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Rooney Mara./.