Phải đi hát ở các đám hiếu hỉ để kiếm tiền thực hiện ước mơ chuyển giới, Diễm My đã có cuộc đại phẫu lớn ở Thái Lan và trở thành con gái sau khi chi 800 triệu cho cả quá trình dài.

Cô gái chi 800 triệu đồng để chuyển giới và phòng phẫu thuật lạnh tanh tới rùng mình

Với những người phụ nữ sinh ra "nhầm ngoại hình" thì phẫu thuật chuyển giới luôn là điều họ khao khát nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để chấp nhận đau đớn, cam chịu những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và nhất là đương đầu với những gièm pha, dị nghị của người đời.

Hành trình đi tìm lại chính mình của họ vẫn còn lắm gian truân và tủi cực. Cho dù họ đã mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần, tặc lưỡi bỏ qua miệng lưỡi thế gian nhưng không ít người vẫn thấy mình đang đứng chênh vênh bên lề cuộc đời, bởi sự kỳ thị và những rào cản vô hình hoặc hữu hình.

Diễm My – một người chuyển giới dũng cảm đã hé lộ những câu chuyện đầy gập ghềnh của một chàng trai trên con đường đi tìm lại chính mình. Cung lắng nghe câu chuyện của My để thấy rằng, cuộc sống thực sự vẫn còn quá khắc nghiệt với những người như cô.

Diễm My đã can đảm chia sẻ lại câu chuyện về hành trình tìm lại chính mình

"Mình là kẻ tội lỗi và khác người"

Diễm My (SN 1989, TP. Hồ Chí Minh) tên thuở nhỏ là Đàm Tuấn Thành, hiện tại cô gái này đang mưu sinh bằng công việc ca hát và diễn show. My từng đạt giải Á Hậu 2 - Hoa hậu chuyển giới đồng bằng sông Cửu Long năm 2014.

"Gia đình mình thuộc dạng khá giả, có tiếng tăm tại chợ Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) và vào thời điểm đó, ba mẹ cũng có rất nhiều mối quan hệ xã hội. Thế nên ba mẹ hoàn toàn không chấp nhận những khái niệm về đồng tính, chuyển giới, "bê đê"… cộng với tính bảo thủ của ba mẹ thì những người đồng tính, chuyển giới càng không thể chấp nhận được.

Ba mẹ cũng có nghi ngờ về giới tính của mình từ lúc nhỏ nhưng vì quá thương con nên cũng nhắm mắt cho qua. Thế nhưng với mình, từ trong tâm trí đã biết mình là ai và mình như thế nào rồi", My mở đầu những dòng tâm sự đẫm nước mắt.

Ba mẹ của Diễm My rất bảo thủ nên không chấp nhận đồng tính, chuyển giới.

My trải lòng, ngay từ nhỏ cô đã nhận thức được rằng bản thân luôn luôn khác biệt so với các bạn nam nhưng lại không giống với các bạn nữ. My vẫn luôn suy nghĩ mình là một bé gái, thích ăn nói nhẹ nhàng và chơi với con gái.

Sau khi cô đi học và trưởng thành thì cảm nhận này ngày càng rõ nét hơn. Chính vì điều này mà My luôn sống thu mình và khép kín, mang mặc cảm "mình là kẻ tội lỗi và khác người".

Thời điểm đó, mọi người xung quanh nhìn My bằng ánh mắt không thiện cảm, luôn soi mói và kỳ thị cô bằng hai từ "bê đê". Gia đình thì không muốn chấp nhận, cho rằng cô "có nhiều biểu hiện lệch lạc về giới tính". My lại là con trai duy nhất trong nhà, là cháu đích tôn của dòng họ nên mọi hoài bão, ước mơ và kỳ vọng của ba mẹ đều đặt lên cô.

Sau khi học xong cấp 2, nhờ sự giới thiệu của bạn bè mà My có cơ hội quen biết và tiếp xúc với một số chị đã chuyển giới thành công. Lúc đầu My giấu mơ ước được trở thành con gái, nhưng sau một thời gian thì cô bắt đầu được họ trang điểm, đội tóc giả, sơn móng tay cho.

"Cảm giác lần đầu tiên làm con gái nó kỳ lạ và khó tả lắm. Nhưng lúc đó mình trông vẫn rất thô kệch và xấu xí. Và rồi khao khát chuyển giới ngày càng thúc giục mình mạnh mẽ hơn để quyết tâm tìm lại chính mình", My nhấn mạnh.

Thế nhưng bi kịch "thân sâu hồn bướm" đã khiến My lay lắt, quằn quại giữa cuộc đời như một con thú bị muôn vàn vết thương. Lúc đó gia đình, người thân và bạn bè của My đều không chấp nhận việc cô ước mơ trở thành con gái. Mọi người gọi đó là bệnh hoạn, là một thứ gì đó kinh khủng không thể nói thành lời được.

800 triệu đồng và hành trình tìm lại chính mình

"Năm 2012, dù cho gia đình cấm cản, ba mẹ em khóc hết nước mắt, bạn bè thì một số người ủng hộ, một số thì dè bỉu nhưng mình đã bỏ mặc tất cả. Mình là mình và muốn sống cuộc đời của chính mình.

Mình nhận đi hát show đám tang, đám cưới và dành dụm tiền để mong ngày có thể thực hiện ước mơ. Mình bắt đầu bằng việc tiêm hormone để cơ thể mềm mại và dịu dàng hơn. Thế nhưng cơ thể mình là nam nên khi có quá nhiều hormone nữ thì nó phản ứng ghê lắm, đau nhức và yếu dần, ăn nhiều hơn và béo lên để khi ốm lại thì cơ cũng sẽ teo dần".

Diễm My nhận đi hát show các đám hiếu hỉ và dành dụm tiền để mong ngày có thể thực hiện ước mơ

Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, My quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã có, quyết tâm qua Thái Lan thực hiện một cuộc đại phẫu lớn.

My rùng mình kể lại, căn phòng phẫu thuật lạnh tanh, khi bắt đầu lên bàn mổ thì cô cảm thấy sợ hãi. Y tá cột tay, cột chân của My lại và cô thực sự hoang mang. Chị của My trấn an rằng, điều này nhằm tránh không cho cô cựa quậy trong lúc mổ.

My kể, vì cô đã quyết định rồi thì không còn đường quay lại, nên lúc đó cô suy nghĩ rằng "cái gì thì nó cũng có rủi ro, một mạng đổi một mạng". Lúc thực hiện cuộc đại phẫu, My nằm mê man nhưng vẫn cảm nhận được bác sỹ đang mổ rạch, đang dùng khoan để khoan tạo hình.

"Lúc tỉnh dậy thì nửa thân rất đau, mình được khiêng ra khỏi phòng mổ. Giai đoạn hậu phẫu thì cũng kinh khủng không kém, nửa thân dưới của mình bị bầm tím hết đến chân do máu tụ, vết thương thì ngày nào cũng rỉ máu, đau nhức. Chỉ va chạm nhẹ cũng thấy đau, kiêng ăn đủ thứ và không thể tự đi vệ sinh được.

Số tiền phải chi từ lúc thực hiện đến lúc "hoàn thành một người con gái" là 800 triệu đồng, thế nhưng với mình thì không thể đong đếm được bằng tiền được mà chỉ có thể tính bằng máu và nước mắt".

Chi 800 triệu đồng, cuối cùng cô gái trẻ cũng đã thực hiện được khao khát của bản thân

Sau khi chuyển giới thì ba mẹ cũng dần thông cảm và hiểu cho My, mọi người đối xử với cô như một người con gái thực sự. Ba mẹ cũng dặn dò với My rằng "Con hạnh phúc là ba mẹ hạnh phúc".

Thế nhưng vẫn còn đó những lời dị nghị của xã hội, những rào cản hữu hình hoặc vô hình luôn khiến My cũng như những người chuyển giới khác phải chịu đựng mỗi ngày.

"Hiện tại thì xã hội đã cởi mở và thoáng hơn rất nhiều. Hoặc cũng là do mình đã quen với sự soi mói của mọi người nên dần dần chai sạn. Thế nhưng cũng có lúc mình tủi thân và bật khóc với những câu nói không hay của người xung quanh.

Nhớ có lần mình vào một nhà hàng sang trọng thì một chị cũng ăn mặc rất đẹp, la lớn lên "bê đê". Mình rất bối rối và tức giận nhưng vì phép lịch sự nên nhẹ nhàng nói "Em đâu có làm gì chị đâu mà chị nạt nộ em bê đê vậy" thì chị ấy đáp "Mày bê đê tao thì tao nói mày bê đê".

Mình lẳng lặng bỏ đi và cho qua tất cả bởi mình sống cho mình mà, đâu phải vì lời ăn tiếng nói cay nghiệt của người đời làm mình gục ngã được".

My mong mỏi mọi người sẽ rộng lòng đón những "người lạc loài" để cô cũng như thân phận những người chuyển giới sẽ không lạc loài nữa.

My chia sẻ, trong tương lai cô sẽ tiếp tục cống hiến lời ca và tiếng hát của mình, làm một đứa con ngoan để báo hiếu cho cha mẹ.

Đồng thời cô mong muốn xã hội sẽ dần chấp nhận, cô cũng như những người chuyển giới khác được công nhận là một người phụ nữ, được đi làm những công việc bình thường như bao người, mọi người sẽ rộng lòng đón để My cũng như thân phận những người chuyển giới sẽ không lạc loài nữa...

theo Trí Thức Trẻ